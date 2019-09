Un home n'apunyala un altre al Raval per haver-li recriminat que orinés al carrer

🔷 #ALERTA Detectat apunyalament a un senyor de 70 anys fa uns minuts al carrer 📍Nou de Sadurní.



🔺 El veí ha estat apunyalat per cridar l’atenció a una persona que estava orinant al carrer. pic.twitter.com/KIK91H4RXa — Helpers [BCN] (@BCNHelpers) September 21, 2019

🔷 El senyor de 70 anys s'ha girat en l'últim moment i per això no ha rebut l’apunyalament en el pit.



🔺 És un #PuntCalent d'actes incívics i robatoris @bcn_ajuntament pic.twitter.com/gzTNniq3lc — Helpers [BCN] (@BCNHelpers) September 21, 2019

Un home n'ha apunyalat un altre aquest matí al carrer Nou de Sadurní del barri barceloní del Raval. La víctima, de 74 anys, ha resultat ferida lleu després de l'atac. L'agressor hauria reaccionat així després que l'home li recriminés que estigués orinant a la via pública.Com la víctima estava d'esquena, l'home s'ha dirigit cap a ella i presumptament li ha clavat diverses punyalades, segons informa Europa Press. La Guàrdia Urbana ha acudit al lloc dels fets però no ha pogut detenir l'agressor. De moment encara no l'han localitzat.L'agredit ha estat traslladat per una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital del Mar amb pronòstic lleu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor