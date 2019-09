VÍDEOS Les inspiradores xerrades dels «entrenadors» Federer i Nadal als seus companys

Pack mentality. #TeamEurope's @StefTsitsipas and @RafaelNadal share some words of wisdom with Stefanos Tsitsipas his the second set v Fritz. #LaverCup pic.twitter.com/MB22JsBgNz — Laver Cup (@LaverCup) September 20, 2019

La bona relació entre Roger Federer i Rafael Nadal, una de les majors rivalitats de la història en el món de l'esport, és una de les atraccions principals d'aquesta edició de la Laver Cup. Els dos llegendaris tennistes, capitans del combinat europeu (format per Dominic Thiem, Alexander Zverev, Fabio Fognini, Stefanos Tsisipas i Roberto Bautista) han estat protagonistes de diverses escenes on donaven indicacions als seus companys, els intentaven animar o directament els hi regalaven paraules inspiradores per afrontar el partit.Federer, el més veterà i el més venerat pels seus companys, ha reivindicat la seva estreta relació amb el seu ja clàssic rival Rafael Nadal en aquesta competició. Els dos, al costat de l'entrenador (i exjugador, llegenda) Bjön Borg, són els encarregats de corregir les errades dels més joves i ajudar-los a concentrar-se durant el partit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor