Torra fa una crida a defensar la llibertat «fins a les últimes conseqüències»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una crida a practicar la desobediència civil "quan calgui". Torra ha explicat que, segons el seu parer, el que cal fer "en els temps que vindran" és defensar la llibertat "fins a les últimes conseqüències" i considera que no hi ha "cap batalla petita" per la defensa d'aquesta llibertat."Avui vull encoratjar-vos a viure per reclamar la llibertat amb la fórmula que sabem, radicalitat democràtica, republicanisme, drets civils, socials i polítics, no violència i quan calgui, desobediència civil", ha assenyalat el president català des de Santa Caloma de Farners.Torra ha fet aquestes declaracions en el municipi gironí des de l'exposició Joan Jordà, llavors, que repassa algunes pintures d'aquest artista exiliat a França el febrer del 1939.

