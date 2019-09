Les sèries hereves de «Friends»

La sitcom (comèdia de situació) és un gènere de sèries que es va inventar durant els finals la dècada dels anys 40 al Regne Unit i es va popularitzar durant la dels 60 als Estats Units. Capítols de 20 minuts, diversos personatges en decorats concrets i un format molt popular en tots els àmbits de la societat, en diferents intervals d'edat i de gustos. El gènere de la sitcom té dècades glorioses i sèries considerades "les mares", que han establert els fonaments més importants, com ara Cheers o Seinfeld. Tot i aquestes vaques sagrades, n'hi ha una que va donar-li la volta a la comèdia de situació i va establir les bases del format modern: Friends.Aquest cap de setmana se celebren els 25 anys de l'estrena d'una de les produccions més famoses de tots els temps i que encara avui, gràcies a les plataformes com Netflix, segueix arreplegant milions de seguidors per tot el planeta. Les històries de la Rachel, en Ross, la Mònica, en Chandler, la Phoebe i en Joey van marcar un abans i un després. Friends, però, no forma part de la subcategoria de sitcom familiar, que prové d'altres sèries i gaudeix d'una alta qualitat actualment, amb produccions com Modern Family.Tenint en compte tot això, des dehem confeccionat una llista de les hereves de Friends.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor