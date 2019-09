VÍDEO Marta Ferrusola, la nova Rosalía: la hilarant versió de «Milionària» de l'«APM?»

🔴 Apeemes! Demà, a les 13:50, torna l'APM? Extra! I us ho diem cantant! Ferrusolia is in da house!#DemàTocaEXTRA #apmtv3 pic.twitter.com/6DmkUR87LL — ALGUNA PREGUNTA MÉS? (@APM) September 21, 2019

Marta Ferrusolia. Sí, heu llegit bé: Ferrusolia. Acabat amb "ia". Així han batejat des de l'APM? l'esposa de l'expresident Jordi Pujol. Per què? Per fer-la protagonista d'una hilarant versió del Milionària de Rosalía.El programa d'humor canvia la cantant de Sant Esteve Sesrovires per Ferrusola en la popular cançó en català. "Un dia per Suïssa i el següent a Andorra. Gràcies al tres per cent tots visquent de gorra. I el meu fill Jordi tenia un ferrari de color blanc i un de color verd. I tot això ho podia fer quan els Pujol teníem vols diners. I el que teníem era... fucking money man", diu la cançó.

