Tots els colors del centre nacionalista fan una auditoria al procés

Antoni Garrell, vicepresident de la Fundació del Reial Monestir de Poblet, se sent avui com si estigués a casa. A l'entrada del Palau de l'Abat, fa de mestre de cerimònies, rebent una munió de personalitats que conformen un mosaic ben divers: tot el que havia estat el mainstream del país i que ara cerca, potser en la confusió, el desllorigador per refer un bloc central que ara ningú sap on és. Els impulsors i els qui han participat en l'elaboració del document El País de demà s'han aplegat al monestir. Molts noms, i en cadascun, una o vàries connexions. Hi són els polítics que s'han vinculat a la plataforma des de l'inici i que han generat expectació mediàtica, com Marta Pascal, Carles Campuzano, Jordi Xuclà i Lluís Recoder, dirigents de l'ala moderada del PDECat. Però el cert és que els polítics han estat una clara minoria d'entre els assistents. La presència o no de Pascal i Campuzano -que no s'han deixat veure- ha estat un dels interrogants del matí. Però hi eren.El llistat és ampli: Esperança Esteve, una històrica del PSC que va abandonar el partit després de l'1-O, però que continua sent amiga de Miquel Iceta; Josep Antoni Plana, exvicerector de la UB, exdirector general de la Fundació Catalana per a la Recerca, exmilitant d'Unió Democràtica; Ramon García Bragado, advocat urbanista, extinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona pel PSC ; Josep Soler, director de l'Institut d'Estudis Financers, un català que ha estat en la cúpula de la Internacional Liberal; David Garrofé, secretari general i estratega de la patronal vallesana Cecot i vinculat a la comunitat ; el notari Mario Romeo, portaveu de l'entitat Portes Obertes del Catalanisme; el periodista Rafael Pradas... i Jordi Sauret, un dels homes que més sap d'enquestes i sondejos electorals, director gerent de l'empresa Feedback.I els qui han estat coordinadors de les diverses ponències. L'econòmica ha anat a càrrec de Carme Casablanca, professora de la UAB; la social l'ha coordinada el sociòleg Oriol Homs; el filòsof Josep Maria Lozano, nom de pes a Esade, ha tingut cura del bloc de valors, i l'exlletrat major del Parlament, Antoni Bayona, ha coordinat l'apartat polític.Antoni Garrell ha explicat que "aquest és un moviment de la societat civil, absolutament transversal, que s'ha aplegat perquè vol que Catalunya tingui un futur". En la sessió d'avui, s'ha presentat el document treballat durant mesos per unes 250 persones i que inclourà les esmenes que avui s'aprovin. El text final serà presentat a finals de setembre. Garrell ha esmentat els tres valors que els reuneixen: "Catalanitat, progrés econòmic i social, i europeisme".Les bases del document treballat són molt crítiques amb la unilateralitat i el camí seguit pels dirigents del procés, en el que sembla una auditoria del com s'han fet les coses. Els impulsors d'El País que volem admeten que són molt durs amb el procés. Preguntat sobre el caràcter ideològic del grup, ha insistit en la seva transversalitat. Ha afirmat, això sí, que "l'independentisme és una aspiració legítima dels catalans". Estan a favor d'un referèndum? "El futur dels catalans el decidiran els catalans".

