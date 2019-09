Colau surt al rescat d'Iglesias: «Mai formarem part d'un 155»

Ada Colau surt al pas de la polèmica per les declaracions de Pablo Iglesias - rectificades hores després per ell mateix- sobre el 155. En una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio, l'alcaldessa de Barcelona assegura que s'han malinterpretat les paraules del líder d'Unides Podem i que els comuns "mai" defensaran la intervenció de l'autonomia de Catalunya.Colau defensa que la formació morada treballarà "perquè hi hagi diàleg". "Ho va dir d'una manera que es podria prestar a l'ambivalència, és cert. Però és igual, nosaltres mai hem canviat la nostra postura i sempre hem dit el mateix", ha valorat.L'alcaldessa Barcelonina també ha posat d'exemples de la voluntat dialogant dels comuns "el rebuig a la unilateralitat a Catalunya i en contra de qualsevol actitud repressiva per part de l'Estat en forma de 155 o de càrregues l'1 d'octubre".En paral·lel, Colau ha evitat opinar sobre l'aturada de país i ha apostat perquè la resposta a la sentència "estigui liderada per les entitats, al marge de les institucions".

