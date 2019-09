Joan Garriga lidera la nit més festiva del Mercat de Música Viva de Vic amb la seva rúmbia

Joan Garriga, durant els concerts de divendres. Foto: ACN

Koers, durant els concerts de divendres. Foto: José M. Gutiérrez

La pluja finalment no va fer acte de presència a la plaça Major de Vic i els concerts que hi havia programats el divendres es van desenvolupar sense inconvenients. L’exlíder dels Dusminguet, Joan Garriga, i la seva nova banda, el Mariatxi Galàctic, va liderar la nit més festiva del mercat, el reguitzell de concerts de la plaça, el lloc on s’aplega més públic. El rei de la de rúmbia va aprofitar per presentar el seu darrer treball, amb el títol Nocturns de vetlla i revetlla.L'energia balcànica femenina de les Balkan Paradise Orquestra va obrir la nit a l'epicentre de la ciutat amb una proposta instrumental integrada per onze persones que combinen vent i percussió. Entre uns i altres hi va haver espai pel reggae dels Koers. La vessant més multitudinària del Mercat de Música Viva de Vic es va traslladar a l’espai del Sucre amb noms destacats del trap com Deva o Lildami.La música popular catalana té una figura clau en la trajectòria de Joan Garriga. El fundador de Dusminguet i La Troba Kung-Fú va ser l'inventor de la rúmbia, una barreja entre rumba i cúmbia molt popular. Garriga, dalt de l’escenari, toca un acordió diatònic amb sons que van des de la tradició mediterrània, fins a un coneixement enciclopèdia de l'univers llatí i Jamaica.En el nou projecte que va sonar a la plaça aquest divendres a la nit Garriga va fer servir instruments típics dels grups del nord de Mèxic. A dalt de l'escenari, Joan Garriga estava acompanyat pel seu company incondicional Marià Roch al baix, Madijd Fahem a la guitarra i Rambo a la bateria.L’escenari de la plaça Major també va acollir el concert d’una formació poc convencional però, alhora, trencadora: La Balkan Paradise Orchestra. Integrada per onze instrumentistes de vent i percussió, la proposta de la formació va suposar una dosis d’energia molt potent gracies a la suma de melodies tradicionals amb ritmes de tot el món. La formació està integrada només per noies: Alba Careta, Berta Gala i Mila González a la trompeta; Laura Lacueva i Eva Garin al clarinet; Maria Cofan al trombó; Alba Ramírez a la trompa; Maria Puertas i Olivia Casas a la tuba; Eli Fabregas a la percussió; i Núria Perich a la bateria.

