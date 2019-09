​VÍDEOS Les tempestes descarreguen entre 80 i 100 litres a punts de l'Empordà

VÍDEO Els ruixats afecten molts punts del territori des de primera hora del matí



🎥 Tempesta a Sant Antoni de Calongehttps://t.co/4zrZV6OOzH pic.twitter.com/xW7lldWsy2 — NacióDigital (@naciodigital) September 21, 2019

Molta precaució a la costa gironina. En vehicle evita rieres, passos inundables i qualsevol punt de risc. No te la juguis! #ProteccioCivil pic.twitter.com/wYzujAEw5c — Protecció civil (@emergenciescat) September 21, 2019

Més imatges de la C-17 a l'altura del túnel de Mollet del Vallès que està tallat per inundació de la via. pic.twitter.com/gf5xqT4LQt — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) September 21, 2019

PLATJA D’ARO 🌩🌧

Pluges i tempestes aquest matí

Des pluies et orages comme prévu sur le littoral catalan

Renforcement des précipitations à venir et plus particulièrement ici sur l’Emporda.

📷 @esthergraphic #platjadaro #catalunya #tempestes #baixeemporda #costabrava pic.twitter.com/qozgPQUQQG — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) September 21, 2019

Cala rovira a platja d’aro Ara mateix, les rieres han deixat al Mar marró i s aproxima una nova fuetada! @eltempsTV3 pic.twitter.com/IyRNR5MY8d — Jordi Soler (@Jordisolerramio) September 21, 2019

Les tempestes continuen intenses i aquest dissabte ja han deixat entre 80 i 100 litres a diversos punts de l'Empordà. A migdia, destaquen registres com els 103 litres de Calonge, els 89 de Castell d'Aro, els 79 litres del Port de la Selva o els 61 de Palamós, segons dades de les estacions automàtiques de Meteoclimatic i Meteocat. Protecció Civil ha activat l'alerta de l'Inuncat per les acumulacions d'aigua que es produiran al llarg de la jornada -especialment al litoral gironí- i per la seva possible intensitat torrencial (de fins a 40 litres en 30 minuts).Els Bombers de la Generalitat acumulen més de 140 serveis per incidències derivades dels aiguats, especialment a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, i el telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 225 trucades. "Les dues comarques més afectades pels xàfecs són l'Alt i el Baix Empordà, i concretament les poblacions de Roses i Castell-Platja d'Aro. Principalment per inundacions de baixos i de vies públiques", ha detallat la cap de guàrdia de Protecció Civil, Raquel Canet.La cap de guàrdia de Protecció Civil també ha destacat les 24 trucades provinents del Vallès Oriental, on una tempesta intensa ha deixat fins a 75 litres a la Garriga i 48 a Aiguafreda. En aquest sentit, a la C-17 s'ha hagut de tancar al trànsit el túnel situat al quilòmetre 10, a Mollet del Vallès, per la gran quantitat d'aigua acumulada a l'interior. "Aquesta situació pot produir problemes en rius i rieres, que baixaran amb cabals importants. A migdia s'han produït incidents sense gravetat a la meitat nord del territori", ha recordat Canet, que diu que la previsió és que el front de tempestes "es retiri de cara al vespre-nit".Davant d'aquest episodi, Protecció Civil ha mantingut contacte des de la matinada amb els ajuntaments de les zones afectades i els ha recomanat tancar els accessos a rieres, zones inundables i altres punts de risc.En paral·lel, Protecció Civil recomana a la ciutadania informar-se de la situació meteorològica i les possibles afectacions viàries abans de sortir de casa. "Convé extremar les precaucions entorn de rius i rieres perquè poden portar aigua abundant de forma sobtada i convertir-se en una zona extremadament perillosa", ha finalitzat la cap de guàrdia Raquel Canet.A les comarques de l'Ebre, els xàfecs també han descarregat amb força i s'han registrat fins a 31,5 litres en mitja hora a Tivissa i 20,3 litres a l'Aldea en el mateix període de temps.A continuació, algunes de les imatges captades per alguns ciutadans i que han compartit a les xarxes socials:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor