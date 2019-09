🚨EXCLUSIVA SPORT 🚨



Tot just acaba de començar la temporada 2019-2020, però aquest dissabte ja s'ha filtrat el disseny de la samarreta del Barça per al proper curs, el 2020-2021. Segons avança en exclusiva el diari Sport , el conjunt blaugrana tornarà a les franges. La principal novetat serien unes franges extres de color groc com a separació entre les blaves i les granes.Segons explica el periòdic esportiu, el disseny que ja estaria pactat entre el club català i la multinacional NIKE està inspirada en la que va utilitzar el Barça fa un centenar d'anys, quan va començar l'anomenada "edat d'or" amb mítics futbolistes com Paulino Alcántara, Josep Samitier o Ricardo Zamora.

