Viuen en un cotxe des de fa dos anys perquè tenen el seu pis ocupat

Impotència, desesperació i injustícia. Això és el que senten un pare i un fill de Bonavista, a Tarragona, que fa dos anys i escaig que viuen al cotxe a perquè el seu pis està ocupat per una família que no els paga el lloguer. En Francisco Sánchez té 55 anys i és pensionista per incapacitat i el seu fill, Francisco Javier, té declarada una discapacitat del 57%.Ambdós s'han trobat al carrer per dos motius. Per una banda, la família que ocupa el pis va entrar amb un contracte de lloguer que va incomplir al "quart o cinquè" mes, quan va deixar de pagar el que li tocava. Per l'altra, els dos vivien a casa de la mare i àvia, respectivament, però quan va morir van haver de marxar per motius familiars.Pare i fill han portat el cas als tribunals i tot i que el cas ha tirat endavant, els ocupes no han fet cas de cap de les compareixences que els ha arribat per part d'un jutjat de Tarragona. Al passat mes de novembre va finalitzar el procediment judicial sense èxit i ara tornen a estar al cap del carrer, segons ha explicat Sánchez aAquest cas s'ha fet públic després que aquesta setmana el fill, Francisco Javier, fos detingut pels Mossos d'Esquadra quan intentava recuperar el seu pis. El jove, de 21 anys, va prendre aquesta decisió després que el pare tornés a patir una baixada de sucre -té diabetis- per la "situació insostenible" que estava vivint.Dilluns passat va esperar que la família marxés del pis per entrar a l'habitatge i intentar recuperar-lo. Per fer-ho, va comptar amb l'ajuda d'una persona que li va possibilitar trencar el pany de la porta. Un cop a dins, el jove es va tancar i va dir que només obriria la porta al seu pare, que era el propietari del pis. Quan la dona que ocupa el pis va arribar al lloc, va trucar al seu marit i a la policia per avisar que en Francisco Javier estava a casa seva.La policia catalana, segons el jove, va "intentar rebentar" la porta per entrar "a casa meva, al pis del meu pare i fer-me fora". Davant d'aquest escenari i "amb els nervis a flor de pell", en Francisco Javier va agafar una bombona de butà i va dir als Mossos que tenia aquest gas i un encenedor i que deixessin de picar a la porta, que "només entraria el meu pare". La policia va acordonar la zona davant l'amenaça que va acabar amb un no res. Una amiga del jove ha explicat que "tenia molt clar que no faria res, només estava nerviós i se sentia impotent".La policia va localitzar al pare, qui va parlar amb el jove i aquest va accedir a obrir la porta. Els Mossos van aprofitar per detenir-lo i per "fer el passadís als ocupes perquè recuperessin la seva casa, que és la casa del meu pare". En Francisco Javier va passar a disposició judicial i el jutjat d'instrucció número 3 de Tarragona el va deixar en llibertat provisional sense fiança amb l'obligació de comparèixer davant del jutjat quan sigui requerit.Segons els afectats, la família que ocupa el pis rep una ajuda dels serveis socials que l'ha de destinar a pagar el lloguer -que és d'uns 150 euros- però no ingressa ni un euro als comptes d'en Francisco. A més, segons Sánchez, tenen els subministraments de forma irregular, ja que han "punxat" l'electricitat i "el veïnat es queixa de la brutícia que generen". Els mateixos afectats han assegurat que "la família té recursos econòmics" i que no és la primera vegada que ocupen, sinó que ja ho havien fet un altre pis però els propietaris els van poder fer fora a temps.L'única ajuda que reben, segons el pare, són els àpats que fan de dilluns a divendres del menjador social de Bonavista i la paga per incapacitat per malaltia.Aquest dissabte hi ha convocada una concentració "pacífica" a les 17 h per donar suport al pare i al fill que fa dos anys que dormen en un cotxe perquè no poden recuperar el seu pis. Està previst que la concentració arrenqui a les portes de l'edifici on hi ha el pis ocupat, al número 38 del carrer Quatre de Bonavista però es desplaçarà fins al mercat municipal. Aquesta acció es pretén pressionar de forma "pacífica" a la família perquè marxi del pis i alhora posar de manifest que les lleis de l'Estat no defensen els afectats en aquests casos. Per tot plegat, reclamaran "que els polítics es posin les piles" en aquest aspecte i que busquin solucions ràpides i eficaces."Bonavista és més que un barri, és com un poble i aquí ens ajudem", han assegurat algunes de les persones que participaran en aquest acte.

