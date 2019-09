FOTOS i VÍDEOS Intercanvi de retrets i càntics a les portes de la caserna de la Guàrdia Civil

FOTOS i VÍDEOS Manifestació dels @CDRCatOficial davant la comissaria de la @guardiacivil per commemorar el 20-S https://t.co/XgHW6NWRtv pic.twitter.com/zJ0oUT0BG6 — NacióDigital (@naciodigital) September 20, 2019

FOTOS Els @mossos separen els dos grups, amb una distància de 50 metres. S'intercanvien càntics i retrets. Els @CDRCatOficial han convocat una manifestació a les portes de la comissaria de la @guardiacivil per commemorar el 20-S



📸 Informa @rogertugashttps://t.co/Ome3Mn2Hdx pic.twitter.com/SPzsdilRGL — NacióDigital (@naciodigital) September 20, 2019

La contramanifestació espanyolista, a les portes de la caserna de la Guàrdia Civil Foto: Roger Tugas

Un fort dispositiu dels Mossos els separa d'una contramanifestació espanyolista en suport de les forces de seguretat de l'Estat; ho explica @rogertugas des de la Travessera de Gràciahttps://t.co/Ome3Mnki55 pic.twitter.com/EFYkjHo1Vi — NacióDigital (@naciodigital) September 20, 2019

Els manifestants, a la Travessera de Gràcia Foto: Roger Tugas

VÍDEO Els activistes dels @CDRCatOficial llencen confeti groc i criden "Puigdemont (@KRLS), el nostre president"



📸 Ho explica @rogertugas des de la caserna de la @guardiacivilhttps://t.co/Ome3Mn2Hdx pic.twitter.com/3f7Xpjmb5L — NacióDigital (@naciodigital) September 20, 2019

FOTO El fort dispositiu de seguretat dels @mossos separa les dues manifestacions a les portes de la caserna de la @guardiacivil. Situació de tranquil·litat



📸 Informa @rogertugas des de la Travessera de Gràciahttps://t.co/Ome3Mn2Hdx pic.twitter.com/AuXeiYsmeu — NacióDigital (@naciodigital) September 20, 2019

Els CDR es manifesten a les portes de la comissaria de la Guàrdia Civil a Travessera de Gràcia en protesta contra les actuacions de les forces de seguretat espanyola el 20 de setembre de 2017. Allà s'hi han trobat un dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra, que els separava d'una altra manifestació, aquesta en suport de la Guàrdia Civil.Unes desenes de persones han convocat una contramanifestació en suport de les forces de seguretat espanyoles, tant Guàrdia Civil com Policia Nacional, en la seva actuació durant el setembre i l'octubre de 2017. Han portat diverses pancartes, donant les gràcies als "piolins" i han fet càntics contra l'independentisme, alguns mitjans o periodistes.Els dos grups estaven formats per no més d'un centenar de persones. S'han intercanviat retrets, càntics i insults, separats per una distància de 50 metres establerta pel dispositiu de seguretat dels Mossos d'Esquadra.La concentració entre les dues manifestants ha mantingut una situació tranquil·la, sense enfrontaments i només una pila de retrets i càntics enviats entre els dos grups. Els Mossos d'Esquadra han mantingut la distància de 50 metres durant tota la tarda i vespre.Diversos CDR de Barcelona havien convocat aquesta concentració per commemorar els dos anys dels escorcolls que aquest cos van iniciar al departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda i altres conselleries de la Generalitat, en el marc de l'operatiu per aturar l'1-O. Durant l'operació, van detenir el llavors secretari general de Vicepresidència, Josep Maria Jové, i el secretari d'Economia, Lluís Salvadó, els quals van quedar en llibertat al cap de 28 hores, per bé que ara esperen judici, acusats de col·laborar en l'organització del referèndum.Poca estona abans de l'acció dels CDR, a les 18h, Òmnium i l'ANC han organitzat un acte davant de la conselleria de Vicepresidència, l'espai on es va produir fa dos anys la concentració més multitudinària en contra de la repressió policial d'aquell dia. Amb el lema "Veus pels drets i les llibertats", s'hi han fet ressonar paraules de dos presos polítics a l'espera de sentència, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, per boca de representants d'entitats i familiars dels presos polítics.

