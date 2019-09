VÍDEOS Mig miler de persones es manifesten a Sabadell per denunciar l'emergència climàtica

VIDEO La manifestació de Fridays for Future (@f4f_sabadell) creua el centre de #Sabadell amb centenars de persones https://t.co/3pPEy2cMf3 pic.twitter.com/qprCic2FAG — NacióSabadell (@NacioSabadell) September 20, 2019

Mig miler de persones, segons la Policia Municipal, s'han manifestat aquest divendres a la tarda pels carrers del centre de Sabadell per denunciar l'actual situació d'emergència climàtica. La protesta s'emmarca en el moviment estudiantil Fridays for Future , i ha comptat amb la participació de ciutadans procedents d'altres punts del Vallès com Sant Cugat del Vallès, Barberà, Cerdanyola i Terrassa.Els manifestants han recorregut els carrers de la capital vallesana exigint "justícia climàtica" i cantant proclames com "no, no, no a la contaminació" o "volem un futur", tot plegat amb gent procedent de municipis com Terrassa, Sant Cugat, Cerdanyola o Barberà, on el moviment Fridays for Future també hi té entitat pròpia. D'altres municipis d'arreu de Catalunya com Igualada, Berga o Mataró també han acollit concentracions similars aquest divendres.La marxa ha donat el tret de sortida a la plaça de les Dones del Tèxtil poc després de les 18.00 hores, després d'una jornada en què escoles de tota la ciutat han participat en el Park(ing) Day , una iniciativa que ha omplert les places d'aparcament de zones com la Plaça Valles o l'antic Vapor Turull en zones de joc, on el verd ha guanyat al ciment ni que fos per un dia. A més, s'hi han dut a terme activitats com plantades de flors o pintades de pancartes que s'han exhibit aquesta tarda.Entre els assistents, d'una mitjana d'edat força baixa, s'hi ha vist polítics com l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, o el de Castellar, Ignasi Giménez. Precisament, un dels càntics estava centrat en l'oposició al Quart Cinturó, una aposta que des de municipis com Sabadell, Castellar, Matadepera o Terrassa es veu amb bons ulls per connectar aquestes localitats amb el traçat ja existent de la B-40.Entre els assistents també s'hi ha pogut veure l'alcaldessa de Montcada, Laura Campos, així com el regidor d'ERC Sabadell i president local del partit, Santi Valls, el regidor de la Crida i exalcalde de Sabadell, Maties Serracant, o l'exprimer tinent d'alcalde en el mandat passat, Joan Berlanga.Aquestes accions donen el tret de sortida a una setmana de mobilitzacions pel clima, que culminarà el pròxim 27 de setembre amb una vaga convocada a nivell mundial.

