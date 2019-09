Ciutadans avisa Torra que el tornarà a denunciar si no treu la pancarta de suport als presos

Gracias a @CiutadansCs Torra va a tener que dar la cara ante la Justicia por usar los edificios públicos como el escaparate del separatismo. Si ahora vuelve a reincidir, que le quede claro: nosotros no miraremos hacia otro lado como hace Sánchez, le volveremos a denunciar. https://t.co/OkpCkFsndK — Lorena Roldán (@Lroldansu) September 20, 2019

Ciutadans ha alertat Quim Torra que el tornarà a denunciar si no atén l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de retirar de manera cautelar el llaç i la pancarta a favor dels polítics independentistes presos i exiliats que respon a una petició de l'entitat Impulso Ciudadano.La candidata a la presidència de la Generalitat pels taronges, Lorena Roldán, ha recordat que gràcies al seu partit el president del Govern "haurà de donar la cara davant la justícia" per fer servir els edificis públics "com a aparador del separatisme".Torra ha anunciat aquest mateix divendres que no traurà els símbols de la façana de Palau i que recorrerà l'ordre del jutge. "Si ara torna a reincidir, que li quedi clar: nosaltres no mirarem a una altra banda com fa Sánchez, el tornarem a denunciar", ha escrit Roldán a Twitter.

