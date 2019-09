Toni Albà commemora el 20-S al pregó alternatiu i «republicà» de la Mercè

Diversos parlaments i actuacions musicals precedeixen el pregó alternatiu de la Mercè



Ja fa tres anys que les Festes de la Mercè de Barcelona tenen més d'un pregó. Menys d'una hora després que Manuel Carmena hagi reivindicat el diàleg Barcelona-Madrid des del Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, diversos activistes, músics i humoristes han pujat a l'escenari en l'acte "Mercè Republicana", a les portes del Departament d'Economia, dos anys després del 20-S L'humorista Toni Albà ha estat el principal protagonista d'un show dirigit per Joan Lluís Bozzo, en el qual també hi han participat Lloll Bertran, Manel Barceló, Carme Sansa, el Senyor dels Llamps i Enric Majó, entre d'altres. Ha encarnat "Martxela Carmena", amb tocs àcids i punyents dirigits als polítics i a les forces policials.Albà ha assegurat, tibant d'ironia, que "Ada Coalu i el seu equip donen feina als manters, que fan de protectors del paviment". I d'aquesta manera, ha continuat, "els turistes van del port a la Sagrada Família sense tocar terra". Repassant molts dels temes controvertits de la ciutat, l'humorista ha acabat bromejant: "No són presos polítics, són polítics presos".Un cotxe de la Guàrdia Civil de cartró ha estat "tunejat" durant el pregó alternatiu de La Mercè 2019, commemorant com van quedar els vehicles de les forces policials espanyoles el 20 de setembre de 2017 a les portes d'Economia.Abans, a la confluència de Rambla de Catalunya amb Gran Via, ha tingut lloc un acte d'Òmnium i l'ANC que ha aplegat centenars de persones . Uns 500 manifestants han tallat l'avinguda barcelonina durant gairebé una hora per reivindicar l'esperit de la massiva mobilització del 20 de setembre del 2017.

