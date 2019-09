«El 20-S hi érem tots»: l'independentisme es mobilitza abans de la sentència

VÍDEO "Ho tornarem a fer": representants del món cultural i social llegeixen escrits de Sànchez (@jordialapreso) i @jcuixart https://t.co/KbcgJqWzU8 pic.twitter.com/HNweDL9AXO — NacióPolítica (@naciopolitica) September 20, 2019

VÍDEO Els concentrats a les portes d'Economia tallen la Gran Via; informa @aidamboix https://t.co/KbcgJqWzU8 pic.twitter.com/bL4egmMvbo — NacióPolítica (@naciopolitica) September 20, 2019

Acte d'Òmnium i l'ANC pels dos anys del 20-S. Foto: Adrià Costa

No són tantes, però la reivindicació recorda, aquest divendres, les desenes de milers de persones que fa just dos anys -el 20 de setembre del 2017- es van aplegar a les portes del Departament d'Economia per defensar les institucions catalanes enfront dels escorcolls que portava a terme la Guàrdia Civil per impedir el referèndum. Mentre que en aquell moment l'1-O surava en l'ambient, ara ho fa l'ombra d'una sentència condemnatòria. I amb aquest horitzó, l'independentisme es mobilitza: "El 20-S hi érem tots".Per recordar i commemorar aquells fets, que Òmnium Cultural i l'ANC han reivindicat com una de les grans mobilitzacions de la societat civil, s'ha organitzat un acte davant de la conselleria amb el lema "Veus pels drets i les llibertats" que, presentat per Estel Solé, ha fet ressonar a tro paraules del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez. Ha estat per boca de representants d'entitats i familiars dels presos polítics. Neus Cuixart, Xavier Sànchez i Marcel Mauri han estat alguns dels més aclamats.Entre crits de "llibertat", "independència" i "unitat", també han pujat a l'escenari personalitats del món del cine i del teatre com Isona Passola, Martina Tresserras o Pep Planas; activistes com Anaïs Franquesa, Oriol de Balanzó o Gabriela Serra, i representants d'entitats com Marina Geli -en nom de la Crida-, Lara Costafreda -Casa Nostra Casa Vostra-, Joan Guisado -Minyons i Escoltes- o Enric Canet -Casal d'Infants del Raval-. Joan Bonanit, qui cada vespre s'acomiadava dels presos de Lledoners, ha despertat una gran onada d'aplaudiments. "Gràcies Joan", han cridat alguns dels manifestants.L'acte, amb proclames en favor de l'autodeterminació i els drets civils, s'ha realitzat amb un petit escenari a Rambla de Catalunya amb Gran Via, just davant del Departament d'Economia. Més de 500 persones han ocupat la intersecció de la carretera, que ha quedat tallada des de poc després de les 18.00 hores. La classe política tampoc hi ha volgut faltar. Just davant de l'escenari s'hi trobaven dirigents de JxCat com Laura Borràs i Míriam Noguera, d'ERC com Marta Vilalta, Ernest Maragall i Pere Aragonès, i de la CUP com Natàlia Sànchez.Els fets del 20-S del 2017 i l'acte polític que es va improvisar a continuació han acabat servint a la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat per justificar part de les acusacions contra els líders independentistes que s'han desplegat durant el judici de l'1-O al Tribunal Suprem. La sentència està previst que surti abans del 12 d'octubre.El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha tancat l'acte amb unes paraules recollides al llibre de Cuixart Ho tornarem a fer. I aprofitant per citar el títol, ha afirmat que ho faran "per amor a la vida", perquè "fa segles que el món desobeeix els poderosos", i perquè gràcies a això, s'han pogut conquistar drets i llibertats. Mauri ha assegurat que el 20-S va ser un exemple d'aquesta voluntat col·lectiva de defensar-se de "lleis i drets injustos", i ha advertit que, ara, "una sentència que no sigui absolutòria serà un atac sense precedents i una vergonya en democràcia"."Ni la presó ni la repressió seran frens en la defensa dels drets i llibertats", ha assegurat, i ha aprofitat per recollir el reclam d'unitat present entre la ciutadania per enviar un missatge als partits polítics: "Davant de la sentència, això no ho resoldrem només amb la mobilització al carrer, cal també una acció política, i que les institucions i els partits posin una proposta sobre la taula".Aquest 20-S, dos anys després, la ciutadania ha tornat a sortir al carrer per donar resposta a una situació que molts consideren injusta. I davant de l'empresonament dels líders independentistes i l'adveniment de la sentència, un record ha passat de boca a orella: "El 20-S hi érem tots".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor