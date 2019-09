JxCat rebutja l'elecció de Carmena com a pregonera per les seves opinions sobre els presos

La portaveu del grup municipal de JxCat a Barcelona, Elsa Artadi, ha expressat el rebuig dels postconvergents a l'elecció de l'exalcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, com a pregonera de la Mercè. Artadi ha considerat "desafortunada" l'elecció perquè Carmena no representa "la majoria de barcelonins" contraris a la repressió de l'Estat.Artadi ha fet referència a les declaracions que Carmena va fer després de ser escollida pregonera, en què negava que els líders independentistes jutjats al Suprem fossin presos polítics. "Què li dirà Colau quan vegi el llaç groc a la façana?", ha preguntat.La portaveu també ha qüestionat que Carmena hagi estat l'escollida tenint en compte que un dels presos polítics, Quim Forn, va sortir escollit regidor a Barcelona en les eleccions municipals del 26 de maig.A més, ha considerat que l'elecció de Carmena es deu a "amiguismes" i ha acusat Colau de "posar gent de partit" com a pregoners de la Mercè.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor