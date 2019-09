Torra anuncia que no retirarà la pancarta en favor dels presos de Palau

Després de l'advertència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la pancarta en favor de la llibertat dels presos i exiliats continua a la façana del Palau de la Generalitat de Catalunya. El president Quim Torra ha anunciat que no la retirarà i que presentarà un recurs. En un comunicat, Torra denuncia que l'ultimàtum de 48 hores és una "vulneració flagrant del dret a la llibertat d'expressió i opinió".Aquest divendres, l'alt tribunal català interpel·lava directament el president català perquè fes efectiva la retirada del símbol en un termini màxim de 48 hores. El mandatari català, però, no ho ha fet. L'anunci que presentarà un recurs al TSJC ha coincidit amb l'acte de commemoració del segon aniversari dels fets del 20 de setembre de 2017. Òmnium i l'ANV han celebrat una concentració davant la seu de la conselleria d'Economia per reclamar l'absolució dels presos polítics.

Comunicat del president Torra sobre la pancarta en favor dels presos de Palau by naciodigital on Scribd

La decisió de la secció cinquena de la sala contenciosa administrativa emplaçava Torra a retirar el símbol a instàncies de l'entitat Impulso Ciudadano. Aquesta defensava que, amb la pancarta al balcó de Palau s'incomplien els deures als quals està sotmesa l'administració publica de representació del conjunt de la ciutadania. La pancarta és la mateixa que s'havia retirat durant les eleccions del mes de maig.Segons el TSJC, la retirada cautelar no ocasiona una "pertorbació greu dels interessos generals", sinó al contrari. La doctrina del Tribunal Constitucional i la del Tribunal Suprem sobre la neutralitat necessària de les institucions constata que aquestes "no tenen el dret fonamental a la llibertat d'expressió que proclama la Constitució", com sí que passa amb els ciutadans. A més, el Suprem també estableix que la "neutralitat institucional" que s'ha de reforçar durant els períodes electorals, "ha de mantenir-se en tot moment".Torra ja es va negar a treure aquesta mateixa pancarta durant la campanya electoral del mes de maig, tot i que la Junta Electoral Central (JEC) li ho havia demanat. Per aquests fets v a acabar sent denunciat per desobediència i, el proper 18 de novembre, se'l jutjarà al TSJC

