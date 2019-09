Òmnium i l'ANC commemoren els dos anys del 20-S just abans de la sentència

VÍDEO "Ho tornarem a fer": representants del món cultural i social llegeixen escrits de Sànchez (@jordialapreso) i @jcuixart https://t.co/KbcgJqWzU8 pic.twitter.com/HNweDL9AXO — NacióPolítica (@naciopolitica) September 20, 2019

VÍDEO Els concentrats a les portes d'Economia tallen la Gran Via; informa @aidamboix https://t.co/KbcgJqWzU8 pic.twitter.com/bL4egmMvbo — NacióPolítica (@naciopolitica) September 20, 2019

Acte d'Òmnium i l'ANC pels dos anys del 20-S. Foto: Adrià Costa

No són tantes, però la reivindicació recorda, aquest divendres, les desenes de milers de persones que fa just dos anys -el 20 de setembre del 2017- es van aplegar a les portes del Departament d'Economia per defensar les institucions catalanes enfront dels escorcolls que va portar a terme la Guàrdia Civil per impedir el referèndum. Mentre que llavors l'1-O surava en l'ambient, ara ho fa l'olor d'una sentència que es preveu condemnatòria.Per recordar i commemorar aquells fets, Òmnium Cultural i l'ANC han organitzat un acte davant de la conselleria, sota el lema "Veus pels drets i les llibertats" que, presentat per Estel Solé, ha fet ressonar paraules del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, per boca de representants d'entitats i familiars dels presos polítics.Entre aquests, han pujat a l'escenari Neus Cuixart i Xavier Sànchez, germans dels dos líders de la societat civil, tot i que també personalitats del món del cine i del teatre com Isona Passola, Martina Tresserras o Pep Planas; activistes com Anaïs Franquesa, Oriol de Balanzó o Gabriela Serra, i representants d'entitats com Marina Geli -en nom de la Crida-, Lara Costafreda -Casa Nostra Casa Vostra-, Joan Guisado -Minyons i Escoltes-, Marina Geli -La Crida- o Enric Canet -Casal d'Infants del Raval-.L'acte, amb proclames en favor de la llibertat d'expressió però també per la independència i els drets civils, s'ha realitzat just a Rambla de Catalunya amb Gran Via, davant del Departament d'Economia. Els fets del 20-S i l'acte polític que es va improvisar han acabat servint a la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat per justificar part de les acusacions contra els líders independentistes. La sentència del Suprem està previst que surti abans del 12 d'octubre.

