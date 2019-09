Colau viatjarà a Nova York durant la Mercè per assistir a la inauguració de la cimera climàtica

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, viatja dilluns a Nova York per assistir a la inauguració de la cimera climàtica convocada per Nacions Unides i que reuneix caps d'estat i de govern per enfortir la lluita contra el canvi climàtic, fer el seguiment de l'agenda mundial 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.Colau presidirà dimarts la inauguració de la cimera que protagonitzaran les grans ciutats on es debatran els objectius, les propostes i els reptes d'aquestes. La tinenta d'alcaldia d'Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana, Laia Bonet, acompanyarà Colau per mantenir contactes amb altres ciutats o institucions amb les quals Barcelona comparteix estratègies o vol incentivar noves línies de treball en xarxa.