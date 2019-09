El TSJC es decanta per no apartar Barrientos i Armas del tribunal que jutjarà Torra

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) proposa inadmetre la recusació contra el seu president, Jesús María Barrientos, i la magistrada Mercedes Armas, tal com havia demanat la defensa del president de la Generalitat, Quim Torra. Els dos magistrats formen part del tribunal que ha de jutjar el mandatari català per desobediència a la Junta Electoral Central (JEC) pels llaços grocs, i ja es van apartar mentre es resolia l'incident de recusació El president, inicialment citat el 25 i el 26 de setembre per haver desobeït les instruccions de la JEC sobre la presència de llaços grocs i altres símbols en edificis de la Generalitat durant la campanya electoral, s'asseurà finalment al banc dels acusats el dia 18 de novembre . El que encara no està clar, però, és qui conformarà el tribunal que finalment el jutjarà, ja que l'alt tribunal català ha de confirmar la inadmissió.Carlos Ramos, el magistrat encarregat d'analitzar si cal apartar Barrientos i Armas, considera que no hi ha motius. A més, el TSJC també ha descartat l a recusació que Torra també havia formulat contra ell, pels vincles del jutge amb el PSC.

El TSJC es decanta per no r... by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor