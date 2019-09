Facebook i Instagram també tanquen un centenar de comptes de «spam» del PP

Twitter i Facebook han eliminat 359 comptes falses del Partit Popular que la formació utilitzava per amplificar el seu missatge i fer spam. La primera companyia en detectar aquesta pràctica va ser Twitter, que n'ha cancel·lat 259, i que ho va compartir amb l'empresa fundada per Mark Zuckerberg, que va trobar 65 a Facebook i 35 més a Instagram que també vincula a "usuaris vinculats" a la formació dirigida per Pablo Casado.Segons han informat les companyies, aquests comptes tenien per objectiu "incrementar un sentiment públic dirigit a una línia de pensament" a l'estat espanyol, és a dir, per manipular l'opinió pública.Segons apunta Twitter, aquests comptes van estar actives durant un període "relativament curt" de temps. El PP és l'única formació d'Europa afectada per aquesta operació de Twitter, que també ha ancat comptes en d'altres països de l'Aràbia Saudita, la Xina o Egipte.El PP, per la seva banda, ho nega tot i es desvincula rotundament d'aquesta pràctica.recull la reacció dels populars a partir de les declaracions d'un portaveu: "Entre els milers de simpatitzants del partit hi haurà gent que sí les faci, però el partit mai ha volgut tenir una estratègia de comptes falses".

