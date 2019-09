Vueling cancel·la més de 200 vols per la vaga del pont de la Mercè

Vueling ja ha cancel·lat més de 200 vols per la vaga de treballadors de terra d'Iberia, que afecta els seus serveis a l'aeroport de Barcelona a partir de dissabte i fins dimarts, és a dir, en ple pont de la Mercè.L'aerolínia ha anunciat que anul·la anticipadament aquests serveis i que es veu obligada a restringir la seva operativa entre el 21, 22, 23 i 24 de setembre per intentar "causar els mínims inconvenients" als clients.Vueling lamenta les cancel·lacions i assegura que la vaga és "totalment aliena" a l'aerolínia. Dijous, Vueling va admetre que es planteja canviar el seu servei de handling, en mans d'Iberia, com a conseqüència de les afectacions per les vagues. Vueling i Iberia són del mateix grup empresarial, IAG.

