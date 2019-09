El TSJC ordena a Torra que retiri la pancarta en favor dels presos de Palau

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat al president del Govern, Quim Torra, que en un termini de 48 hores retiri de la façana del Palau de la Generalitat la pancarta i símbols de suport als presos polítics i exiliats. Es tracta de la mesura cautelar acordada per la secció cinquena de la sala contenciosa administrativa de l'alt tribunal català, que va demanar anteriorment l'associació Impulso Ciudadano, després que es tornés a penjar la pancarta retirada durant les eleccions del mes de maig.L'entitat considera que amb aquesta pancarta s'incompleixen els deures als quals està sotmesa l'administració publica de representació del conjunt de la ciutadania. Impulso Ciudadano va denunciar que la pancarta reclama la llibertat dels presos i exiliats, tant en català com en anglès, i s'acompanya per un llaç groc.El TSJC considera que la retirada cautelar no ocasiona una "pertorbació greu dels interessos generals" i recorda la doctrina del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem sobre la neutralitat necessària de les institucions. Aquestes, assegura, "no tenen el dret fonamental a la llibertat d'expressió que proclama la Constitució", com sí que passa amb els ciutadans. A més, apunta que el Suprem també estableix que la "neutralitat institucional" que s'ha de reforçar durant els períodes electorals, "ha de mantenir-se en tot moment".Un dels magistrats, Eduard Paricio, ha presentat un vot particular on afirma que, tot i que està d'acord en l'adopció de la mesura cautelar i "el sentit de la interlocutòria", la motivació d'aquesta "s'extralimita" en la incorporació d'arguments relatius al fons del debat.Contra aquesta resolució, que s'ha donat a conèixer el mateix dia que l'anunci sobre la demora del judici contra el president per haver-se negat a retirar el llaç groc de Palau, es pot presentar un recurs de reposició en els propers cinc dies.

