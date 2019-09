VÍDEO «Rere cada malalt d'Alzheimer hi ha moltes persones que també lluiten contra l'oblit»

"Darrere de cada malalt hi ha moltes persones que també lluiten contra l'oblit". Aquest és el principal missatge de l'espot de la campanya Regala Memòria 2019 que impulsa la Fundació ACE . Coincidint amb el Dia Mundial de l'Alzheimer, l'entitat centra el focus en els cuidadors de les persones que pateixen aquesta malaltia i el paper fonamental que desenvolupen.La Dra. Mercè Boada, cofundadora i directora mèdica de la Fundació, destaca que "la sobrecàrrega física, psicològica i emocional que pateixen els cuidadors i, especialment, les cuidadores de persones amb Alzheimer és molt elevada. Per això, resulta fonamental que com a societat els donem les eines i recursos necessaris per fer front a aquesta situació".En l'emotiu espot, d'un minut i mig, una veu femenina relata l'evolució de la malaltia de la seva àvia, que comença amb els problemes de desorientació -"un dia vas ser capaç de tornar a casa sola", continua per oblidar-se de la "recepta dels millors canelons del món" fins a, finalment, oblidar-se d'ella mateixa.A més d'aquest espot, Fundació ACE ha organitzat diverses accions que tenen com a finalitat fer divulgació de la malaltia i aconseguir fons per a poder continuar amb la tasca que l'entitat porta a terme. El mateix dissabte dia 21 de setembre, a partir de les 10.00h, la Fundació fa una crida a la ciutadania a moure's per l'Alzheimer amb una jornada de caràcter lúdic que comptarà amb actuacions de batukada, zumba al carrer, ball de country, activitats infantils o els castells dels Panarres de Les Corts, entre altres. La festa, que estarà oberta al públic i que serà gratuïta, tindrà lloc durant tot el matí als Jardins de Magalí (Carrer del Vallespir, 194).

