El govern espanyol demana el vot sense manies des de la Moncloa

El govern espanyol ja està en campanya i demana directament el vot. La ministra portaveu, Isabel Celáa, ho ha expressat després del consell de ministres celebrat aquest divendres a la Moncloa. Celáa ha afirmat que "els vots no són dels partits, són dels ciutadans" i s'ha mostrat confiada en què "els vots permetin l'impuls que necessita Espanya".La portaveu ha negat que la convocatòria de noves eleccions sigui un "fracàs", sinó un "bloqueig". Ha dit que el resultat de les eleccions del 28-A ha estat boicotejat per altres forces polítiques i ha negat, visiblement molesta, la pregunta d'un periodista sobre si Pedro Sánchez va mentir a Pablo Iglesias en les negociacions sobre la investidura.Ha assegurat que el govern vol fer una política "progressista" i "moderada", que "ens endinsem en un temps nou" i que "el país necessita estabilitat i sortir del bloqueig". Ha citat l'escenari que es pot originar amb la sentència del Tribunal Suprem i el context internacional, amb el Brexit a les portes, com a factors a tenir en compte que exigeixen "estabilitat".La ministra no ha volgut entrar a comentar les paraules de Pedro Sánchez en l'entrevista d'ahir al vespre en què va afirmar que no hagués pogut dormir amb ministres de Podem. Tampoc sobre la seva afirmació que els independentistes no respecten l'autogovern. Ha dit que Catalunya "necessita convivència i no independència" i que per això molts catalans es desvinculen d'una via unilateral. Celáa ha subratllat que cal un govern que no depengui de les forces independentistes, "però mantindrem una interlocució amb la Generalitat".Celáa ha destacat que Sánchez té una agenda internacional molt intensa i que intervindrà en pocs dies davant l'Assemblea de les Nacions Unides. S'ha esforçat per escenificar que, tot i estar en funcions, l'executiu governa per "atendre les necessitats dels espanyols". Avui, el consell de ministres ha aprovat una partida de 774 milions d'euros en ajudes pels afectats per la gota freda i els incendis. Els ministres d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i d'Agricultura, Luis Planas, han acompanyat Celáa.

