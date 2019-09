Twitter tanca prop de 260 comptes que el PP utilitzava per fer «spam»

Twitter ha eliminat unes 260 comptes falses del PP que la formació utilitzava per amplificar el seu missatge i fer spam. Segons ha informat la companyia a través d'un comunicat, aquests comptes tenien per objectiu "incrementar un sentiment públic dirigit a una línia de pensament" a l'estat espanyol, és a dir, per manipular l'opinió pública.Segons apunta la xarxa social, aquests comptes van estar actives durant un període "relativament curt" de temps. El PP és l'única formació d'Europa afectada per aquesta operació de Twitter, que també ha ancat comptes en d'altres països de l'Aràbia Saudita, la Xina o Egipte.

