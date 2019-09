Els crítics d'ERC demanen primàries per triar el número dos de la llista del 10-N

"Considerem que el paper del nostre partit no pot passar per oferir suport gratuït al president espanyol de torn"

La carta d'Oriol Junqueras anunciant que està disposat a tornar a encapçalar la llista d'ERC per a les eleccions espanyoles del 10-N ha obert el debat de la candidatura al partit. Els crítics aplegats en el Col·lectiu Primer d'Octubre han emès un comunicat en el qual asseguren que respecten i no discutiran aquesta decisió, però exigeixen que es convoquin primàries per escollir el número dos -el lloc que el 28-a va ocupar Gabriel Rufián- tenint present que aquest serà el cap de llista "de facto" si Junqueras és finalment inhabilitat.El Col·lectiu Primer d'Octubre, minoritari dins d'ERC, ha contradit en els darrers mesos la línia discursiva de Rufián com a portaveu del partit al Congrés i l'abstenció emesa a la investidura de Pedro Sánchez el passat juliol. "Demanem a la direcció del partit que obri un procés de primàries per triar el número dos de la llista electoral perquè sigui la militància i no la repressió de l'Estat qui acabi decidint qui és el nostre cap de llista a Madrid", sol·liciten en el comunicat.De fet, una altra de les reivindicacions dels crítics és que el vot d'ERC a la pròxima investidura del president del govern espanyol sigui sotmès a consideració de la militància. Un cop més, insisteixen que no es pot investir Pedro Sánchez si no reconeix el dret a l'autodeterminació de Catalunya i la fi de la repressió. "Considerem que el paper del nostre partit no pot passar per oferir suport gratuït al president espanyol de torn", sostenen. La carta enviada per Junqueras a la militància torna a insistit, precisament, en la necessitat de seguir "estenen la mà" per dialogar amb el govern espanyol.Amb tota aquesta reflexió sobre la taula, el Col·lectiu Primer d'Octubre demana a la direcció d'ERC que iniciï els tràmits ordinaris per confeccionar les llistes. Els crítics no van presentar una llista alternativa a la de Junqueras en la votació per escollir nova direcció que va culminar el passat diumenge, però sí que van intentar tenir pes al consell nacional, on només han aconseguit una representant dels 30 que composen el màxim òrgan del partit entre congressos.

