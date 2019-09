Pedro Martínez, entrenador del BAXI Manresa: «Els jugadors patiran a Europa per la poca experiència»

L'entrenador del BAXI Manresa, Pedro Martínez, repassa, en aquesta entrevista a NacióDigital, l'estat del seu equip a pocs dies de començar la temporada. Admet que a la plantilla encara li falta acoblament però ho considera normal a aquestes alçades. Reconeix les dificultats de combinar dues competicions en un club que no hi està acostumat. Sobre els jugadors joves creu que seran millors d'aquí a mig any.



- A pocs dies de començar la temporada, quin grau de maduresa té el BAXI Manresa?



- Baix. Però no pot ser d'una altra manera perquè portem poc temps junts. Hem fet camí però encara som lluny d'on crec que hauríem de ser. Necessitem més temps. L'Eulis Báez porta quatre dies amb nosaltres i hem de recuperar el Ryan Toolson. Això és normal a aquestes alçades. Baix. Però no pot ser d'una altra manera perquè portem poc temps junts. Hem fet camí però encara som lluny d'on crec que hauríem de ser. Necessitem més temps. L'Eulis Báez porta quatre dies amb nosaltres i hem de recuperar el Ryan Toolson. Això és normal a aquestes alçades.



- Porteu cinc partits de pretemporada i sempre doneu una importància relativa als resultats. De fet, heu competit la majoria de partits i alguns se us han escapat al final. Pot ser que encara us falti un punt de físic?



- De físic és el que potser ens falta menys. Ens falta cohesió i conèixer-nos millor. Falten alguns automatismes tan en atac com en defensa que hem entrenat però no el suficient. I això no s'aconsegueix en una setmana. Forma part d'un procés llarg i que té alts i baixos.



- Eulis Báez i Delvidas Dulkys han arribat fa molt poc. Seran jugadors fàcils d'integrar?



- Integrar-los costarà poc. Que estiguin en capacitat de donar el seu cent per cent costarà més. Aquest cap de setmana tenim un partit i el podran jugar. Tindran la informació mínima per jugar igual que els altres jugadors. Ara, que juguin sense pensar trigarà bastant temps. I és normal que sigui així.



- Báez ve de jugar el mundial. Venir amb ritme de competició farà més fàcil la seva adaptació?



- Hi ha dues coses. El seu estat de forma física no té cap problema. Potser està millor que la resta de jugadors perquè ha competit durant força temps a un nivell alt d'exigència. I l'altra és la cohesió dins del grup. En el primer aspecte està fantàstic. Amb el segon va endarrere. Però és normal. L'equip porta set setmanes entrenant i ell quatre dies.



- Va ser molt crític amb un calendari que provoca que els jugadors internacionals arribin al seu club només deu dies abans de començar la competició? La solució passaria per fer com al futbol que juguen un cop acaba la competició?



Soc entrenador i no tinc la solució. És un tema dels directius. Com a entrenador dic que em sembla malament no poder tenir els jugadors que tindré durant la temporada un mínim de temps suficient per poder entrenar i cohesionar l'equip. És la meva opinió com a entrenador de club. L'entrenador de la selecció ho veurà diferent. L'entrenador de l'NBA ho veurà d'una altra forma perquè ell sí que tots els jugadors les cinc setmanes de pretemporada.



- L'altre incorporació és el Delvidas Dulkys. Podem esperar una aportació com el Ryan Toolson o és un jugador diferent i, per tant, la seva aportació diferirà?



- Diferirà. Són jugadors diferents que tenen algunes semblances. Juguen a la mateixa posició. Físicament són semblants. I la principal característica tècnica és el tir exterior. Però es diferencien per la capacitat rebotejadora o de passar la pilota. Ha vingut per suplir una carència que tenim amb la baixa del Ryan Toolson i és el jugador més adient que hem trobat.



- Dos dels jugadors nous són els dos bases (Frankie Ferrari i Dani Pérez). És potser un dels anys que el rol de primer i segon base està menys marcat?



- Ja es veurà. Ara mateix no ho sabria dir. Portem poc temps i ja es veurà. El més important és que l'equip tiri endavant i no important tant si un jugador juga vint-i-dos minuts o en juga dinou. Fins i tot, el Jordan Davis pot jugar de base. Entre els tres la posició estigui coberta. I crec que ho està. Qui serà més important i jugarà més minuts? Un dia serà un i un altre dia serà un altre.



- Tant el Jordan Davis com el Frankie Ferrari debuten com a professionals. Juan Pablo Vaulet té una mica més de bagatge però s'estrena a Europa. Tots ells han generat bona impressió durant la temporada. S'estan generant unes expectatives massa altes?



- No conec què pensa la gent. Per mi, són jugadors que tenen molt de recorregut per endavant. Són molt joves. Són jugadors que els hem fitxat perquè poden millorar i segur que d'aquí a sis mesos seran millors. Ells s'han d'adaptar i donar el màxim en un bàsquet diferent. Veurem quin és el seu grau d'adaptació.



- I els joves vinculats com el David Òrrit, el David Efanbé i el Paco del Águila un cop es recuperi quin paper tindran dins l'equip?



- Ja es veurà. De moment, són jugador que hi són per reforçar les necessitats del primer equip. Ara mateix tenim tretze jugadors professionals comptant el Ryan Toolson i ells hi són per les necessitats que tinguem. Sabem que si els necessitem ells estaran preparats.



- El BAXI Manresa ve de fer una gran temporada. Qualsevol comparació que es pugui establir pot ser injusta?



- No sé si injusta però jo no la penso fer. Ja vam dir que la temporada passada va tenir molt de mèrit per als jugadors i entrenador que hi havia. Però ara estem davant una nova temporada, jugant una competició europea que ve fruit de la temporada anterior però el que es va fer l'any passat no ajudarà en aquesta competició. Tenim un repte. Sabem les nostres limitacions econòmiques. Tenim molts jugadors joves i no sabem quin serà en rendiment. Esperem que sigui alt però hem de ser curosos i saber que això és complicat per a tots.



- Com afronta un equip que no està acostumat a jugar a Europa a aquesta situació?

- Costarà perquè en aquest tema l'experiència és vital. I nosaltres tenim poca experiència. Excepte l'Eulis Báez i el Ryan Toolson ben pocs jugadors tenen experiència jugant competició europea i una lliga tan forta com la nostra. Serà una molt bona experiència per a molts jugadors però crec que patiran.



- I tenir un entrenador experimentat com Pedro Martínez ho pot fer més senzill?



- Intentaré ajudar els jugadors a què sigui més senzill. Els puc ajudar però el procés l'han de fer ells.



- Abans de començar la competició europea comença la lliga Endesa. Us enfronteu dimecres vinent contra l'Unicaja de Màlaga. Agafar un dels equips grans a principis de temporada pot facilitar la sorpresa?



- Hi ha exemples de tot. A vegades ha passat i altres vegades no. Fa uns anys vam ser capaços de guanyar el Madrid a la darrera jornada de competició. Es pot guanyar sempre però no tens garantit guanyar mai. Dependrà de com arribin els equips.

