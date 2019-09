Dues persones ferides per inhalació de clor en un hotel d'Altafulla

Dues persones han resultes ferides inhalació de clor per una fuita que s'ha produït al pàrquing d'un establiment hoteler, ubicat al carrer Via Augusta d'Altafulla. Segons els Bombers de la Generalitat, s'ha produït una barreja de dos productes destinats al manteniment de la piscina i ha creat una reacció tòxica. L'avís s'ha rebut a les 9.20 h d'aquest divendres.Els dos ferits, que són operaris, han estat traslladats a l'Hospital de Santa Tecla de Tarragona.S'han desallotjat unes 237 persones, entre hostes i treballadors per evitar que hi haguessin més ferits.Fins al lloc s'hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers, unitats del SEM i patrulles de la policial local i dels Mossos d'Esquadra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor