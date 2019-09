Cuixart renunciarà als permisos i complirà tota la pena que li imposi el Suprem

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha anunciat que "complirà íntegrament la condemna" que li imposi el Tribunal Suprem (TS) perquè renuncia al programa individual de tractament de la presó. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Cuixart ha afegit respecte als altres polítics presos que "mai farà cap retret a ningú que opti per una altra opció" i ha donat per fet que el condemnaran a uns 14 anys.D'altra banda, sobre la reacció institucional a la sentència, el líder d'Òmnium avisa que no pot ser una fotografia perquè seria una "falta de respecte" no donar una resposta política i apunta que s'entra en un "escenari de lluita antifranquista".El programa individual de tractament és voluntari i dona accés a permisos i a un tercer grau quan ja s'ha complert part de la pena i ho creu convenien la junta de tractament de la presó. Així doncs, amb aquesta decisió, Cuixart decideix complir tota la condemna en règim de segon grau, dins de la presó.

