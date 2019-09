Cuixart avisa que complirà tota la pena que li imposi el Suprem

no donis flors a l'enemics

Per remigio III el 20 de setembre de 2019 a les 11:26 1 0

El Sr. Cuixart no hauria de ventar els seus pensaments i idees i sentiments. És un pres polític, igual que en el seu moment va ser el Sr. Mandela. Els seus enemics no mereixen ni comprensió ni consideració. Són com són perquè els convé ser així, sinó, el franquisme s'haguera acabat. Un innocent tancat per política que no ha sigut, ni serà jutjat per cap delicte real, no té dret al tercer grau dels seus torturadors. Ets innocent i, per això pagues la por de l'enemic. Volen que pensem que: Si a un innocent li fem això imaginat si fores delinqüent. Un estat criminal no pot acceptar bondats de l'opositor sense reprimir-lo.