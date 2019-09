Rosalía exhaureix les entrades del concert al Sant Jordi en menys d'una hora

Preus del concert al Palau Sant Jordi (Live Nation):

PL1 Golden Circle: 65 € + 8,50 € de despeses

PL2 50 € + 6.50 € de despeses

PL3 pista 43 € + 5.50 € de despeses

PL4 38 € + 5 € de despeses

PL5 33 € + 4,50 € de despeses

PL6 28 € + 4 € de despeses

El fenòmen Rosalía sembla no tenir aturador i la cantant catalana ja ha esgotat totes les entrades pel concert al Palau Sant Jordi en un temps rècord, en menys d'una hora. Dimecres a les 10h es van posar a la venda un primer paquet de 1.000 entrades pels concerts de Barcelona i Madrid del 7 i 10 de desembre, que també es van exhaurir ràpidament.Aquest divendres a les 10h s'han posat a la venda la resta de localitats pel final de gira d'El mal querer, però només els fans més ràpids han pogut comprar-ne. Només entrar als webs oficials per on es podien comprar, molta gent ja s'ha trobat amb la "cua virtual" per l'afluència d'usuaris, amb temps d'espera d'entre 30 i 60 minuts, i en alguns casos de més d'una hora. Al cap de poca estona, les entrades ja s'havien esgotat.Els preus del concert al Sant Jordi van des dels 32 euros fins als 73, en funció de la localitat, tot i que a partir d'ara és previsible que comenci una autèntica subhasta en la revenda.Tot plegat fa pensar que Rosalía es farà un autèntic bany de masses al Sant Jordi. L'artista de Sant Esteve Sesrovires va arrasar durant el Primavera Sound el mes de juny. Un dels grans èxits d'aquest any ha estat el videoclip Con altura amb J Balvin, que li ha valgut dos premis MTV. El seu darrer tema, Yo x ti, tu x mi també està triomfant arreu del món, així com la cançó en català Milionària, una de les més reproduïdes a YouTube aquest estiu.

