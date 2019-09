Estrenes, estrenes i més estrenes al Mercat de Música Viva de Vic

Si hi ha un adjectiu que defineix el Mercat de Música Viva de Vic a la perfecció és divers. I a aquest cal afegir-hi un substantiu: estrena, perquè, de les 70 propostes que hi ha programades per a la 31a edició, gairebé la meitat són presentacions. Aquesta és una de les fortaleses de la cita vigatana, la de ser prescriptors, perquè molts dels artistes que durant aquests quatre dies fan la posada de llarg de les seves noves creacions seran els imperdibles de festivals i sales per l'any vinent.



La primera estrena l'ha viscut l'Auditori de l'Atlàntida, que és on ha culminat un projecte que va començar al mateix Mercat ara fa dos anys. Durant el concert de Los Aurora, un programador sud-coreà va quedar captivar pel flamenc-jazz que imprimien els catalans i, un any després, recorrien festivals i ciutats del país asiàtic. A més, d'allà van marxar amb deures: un espectacle conjunt amb el duet femení local Band Dulda. Han treballat a distància durant mesos, no van conèixer-se en persona fins aquest dimecres i aquest dijous ja han plantat un xou eclèctic que, coproduït pel MMVV, ha fet les delícies d'un públic sorprès per una proposta que uneix la música tradicional sud-coreana i el flamenc i jazz. Tradició i modernitat unides i, tal com ha dit el bateria de Los Aurora, la música "no té fronteres" (ni temporals ni espacials).

Los Aurora i Band Dulda, aquest dijous al MMVV Foto: ACN

La vigatana Carla, presentant «Kill a Feeling» al MMVV Foto: Albert Alemany

Qui també trenca, però entre el públic i ell mateix, és Ferran Palau. Al mateix Auditori –amb les entrades exhaurides–, l'exmembre d'Anímic ha preestrenat, el seu quart disc, que veurà la llum el 18 d'octubre, i que manté la línia de Blanc. Durant una hora, Palau va acompanyat de Joan Pons a la bateria, Jordia la guitarra i teclats ial baix (components, tots ells, d'El Petit de Cal). Una banda magistral que l'embolcalla amb sons tendres i calmats mentre el d'Esparreguera canta a l'amor. "El nostre sistema no té gravetat", etziba en una de les composicions. Potser el pop metafísic és l'únic estil que pot traslladar el públic a la gravetat 0. L'embruix, en tot cas, existeix.Carla, alter ego de Carla Serrat, ha publicat el disca Feeling aquest 2019 i de ben segur que no hi havia un espai millor per a presentar-lo amb tota la seva capacitat que a Vic. Jugava a casa i el públic ha respost esgotant totes les entrades. Acompanyada de Toni Serrat a la bateria i Joan Solsona als teclats i sintetitzadors, la vigatana –també als teclats– ha anat desgranant unes cançons de pop electrònici lluminós que han convertit la Carpa Negra en una pista de ball. Agraïda, nerviosa però segura del seu xou, Carla ha demostrat per què aquest disc és un pas endavant en la seva carrera i, sobretot que continua forjant-se un nou com a gran artesana del pop.

