El TSJC ajorna el judici a Torra fins el 18 de novembre

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit ajornar el judici al president de la Generalitat, Quim Torra. La vista oral estava prevista pels dies 25 i 26 de setembre, coincidint amb el debat de política general, però el tribunal ha optat per ajornar-la fins el 18 de novembre per tenir temps de resoldre les recusacions plantejades per la defensa del president.Torra va recusar el president del TSJC, Jesús María Barrientos, i la magistrada Mercedes Armas, i tots dos van decidir apartar-se a l'espera de resoldre's la qüestió. Fa dos dies, els advocats del president van plantejar una nova recusació contra un altre dels magistrats, Carlos Ramos, per estar "estretament vinculat" al PSC. Ramos és l'encarregat de decidir sobre la recusació a Barrientos i Armas per la "flagrant falta d'imparcialitat" que denuncia el president.Torra està acusat d'un suposat delicte de desobediència per no retirar els llaços grocs del Palau de la Generalitat durant la campanya de les eleccions del 28 d'abril, tal com ordenava la Junta Electoral Central. La Fiscalia demana un any i vuit mesos d'inhabilitació, i una multa de 30.000e euros per a Torra. Torra va declarar el 15 de maig davant del TSJC i va admetre haver desobeït les ordres de la JEC. Així queda recollit en les gravacions de la declaració de Torra en seu judicial. "Sí, vaig desobeir, perquè jo em dec a un mandat superior de la ciutadania de defensa dels drets humans" , va manifestar el president català al TSJC.

El TSJC ajorna el judici de Torra by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor