El primer parc infantil de boles de Barcelona, obligat a tancar per l'augment del preu del lloguer

El primer parc infantil de boles de Barcelona, el Happy Parc del barri de Sants, es veu obligat a tancar les portes el proper novembre perquè no pot assumir l'augment del lloguer que els hi demana el propietari.El conseller delegat de Petriparc, Josep Pinyol, ha explicat a l'ACN que el propietari els va proposar un augment "inassumible" i que ells van fer una contraoferta que el propietari no ha acceptat i per això van rebre un burofax informant-los que al novembre havien de ser fora. Ara, el local està en lloguer a través d'internet per 15.000 euros al mes, "més d'un 300% més" del que Pinyol paga ara. La nau és Patrimoni Arquitectònic de Barcelona i Pinyol ha alertat que a dins no s'hi pot posar qualsevol activitat.El conseller delegat ha reconegut que "està pujant tot molt" però ha explicat que ells no poden triplicar el preu de l'entrada als nens per poder mantenir aquests lloguers. "Fa 25 anys cobràvem 500 pessetes, que són tres euros, ara cobrem 5,5 euros. El que ha pujat és el que ens ha pujat el lloguer", ha justificat.Pel Happy Parc de Sants, ubicat al carrer dels Comtes de Bell-lloc, han passat molts nens, escoles i casals d'estiu des de la seva obertura el 1994, com ha recordat Pinyol, que ha defensat que han mantingut la vessant educativa de l'espai. "Va ser el primer parc que hi va haver a Barcelona, han passat molts nanos que s'ho han passat molt bé i és una activitat que estimula la psicomotricitat", ha declarat.Si res no canvia però, al novembre, quan s'acaba el contracte de lloguer, Happy Parc haurà de tancar i això implicarà rescindir uns 14 contractes. "Això també s'ha de tenir present", ha demanat Pinyol.El conseller delegat ha afirmat que sempre han tingut "molt bona relació" amb el propietari i continuaran "insistint" per evitar el tancament. Ha reiterat però que ells no poden assumir un lloguer que a la llarga els obligaria a tancar perquè no permetria un negoci sostenible.Pinyol ha considerat que el propietari pensa "que hi ha altres negocis que donen més" però l'ha alertat que en tractar-se d'un edifici Patrimoni Arquitectònic no pot acollir qualsevol activitat. "És un local que només pot ser per a equipaments", ha apuntat.En aquest sentit, ha explicat que l'espai s'ha revaloritzat després que ells mateixos s'encarreguessin de la reforma interior quan van impulsar el parc i van transformar el "magatzem de gats que li deien" en l'actual negoci. A més, l'Institut del Paisatge Urbà va millorar la façana exterior que dona a l'Estació de Sants. "No hi poden fer qualsevol cosa, jo crec que la propietat té aspiracions excessives", ha declarat.Pinyol ha lamentat que, si res no canvia, el tancament suposarà la pèrdua d'un equipament més pel barri de Sants. Sobre la possibilitat de traslladar el parc a un altre local, ho ha descartat pel cost excessiu que això suposa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor