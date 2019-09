Junqueras vol tornar a ser el candidat d'ERC el 10-N

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, s'ha posat a disposició del partit per tornar a ser el cap de llista a la repetició de les eleccions espanyoles el pròxim 10-N. Malgrat que en les pròximes setmanes es farà pública la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O i que podria ser inhabilitat, el dirigent republicà ja ha fet un pas endavant per comunicar a ERC que vol ser el candidat. També Raül Romeva està disposat a encapçalar de nou la llista al Senat."Em poso a disposició del partit, de la ciutadania i de la causa de la llibertat, per poder tornar a encapçalar la candidatura d'ERC al Congrés", assegura Junqueras en una carta a la militància en la qual agraeix haver estat escollit, per tercera vegada, president del partit. Malgrat la proximitat de la sentència, el líder republicà argumenta que combatrà "la repressió fins al final". De fet, més enllà del veredicte de Manuel Marchena, Junqueras està pendent de què resol el 14 d'octubre el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la seva immunitat o no com a eurodiputat electe.Que Junqueras faci un pas endavant per tornar a ser el cap de llista dista de les intencions de Junts per Catalunya. Aquest dijous, la portaveu al Congrés, Laura Borràs, va argumentar que considerava que "seria millor" que aquesta vegada els presos no formessin part de les candidatures electorals tenint present la proximitat de la sentència. En tot cas, els republicans ja fa temps que van decidir que Junqueras seria el cap de llista a totes les convocatòries electorals. Ho va ser a les catalanes del 21-D i també a les eleccions espanyoles del 28-A i a les europees del 26-M.A les dues primeres, el Suprem li va permetre recollir l'acta. Fins i tot, en el cas dels comicis del 28-A, va poder assistir personalment a la sessió constitutiva del Congrés. En el cas, però, de les europees, Marchena li va denegar el permís per anar al Parlament Europeu per recollir l'acta, motiu pel qual el cas està ara en mans del tribunal europeu.En la valoració sobre la repetició electoral a Espanya, el líder d'ERC considera que "l'arrogància, la irresponsabilitat i, sobretot, la immaduresa democràtica del sistema polític espanyol" n'és la causant. En la missiva, esbossa també la línia discursiva de la que serà la campanya dels republicans i reitera que, malgrat la repressió, ERC seguirà "estenent la mà al diàleg" amb el govern espanyol. "Sabem que és necessari trobar una sortida democràtica".Junqueras considera que ERC ha sortit reforçada del procés congressual per triar la nova cúpula i que està preparada per "iniciar un període de lideratge del moviment que permeti traçar un consens estratègic i una acumulació de forces" de cara a l'etapa post-sentència. "Mai com avui he estat tant convençut que la independència del nostre país és inevitable, malgrat que som plenament conscients, com sempre recorda l'amic Romeva, que el camí no serà ràpid ni fàcil", afirma.

