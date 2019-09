Unes 150 persones es manifesten contra l'especulació immobiliària a Barcelona

Segon dia de manifestacions a Barcelona després que els Mossos d'Esquadra desallotgessin aquest dimecres el centre social autogestionat okupat Ka la Kastanya a Gràcia. Després que la mobilització d'ahir acabés amb càrregues policials i tres detinguts, diversos col·lectius okupes i en defensa del dret a l'habitatge han convocat una manifestació que ha sortit a les vuit del vespre de la plaça de Sants.Des de l'inici, la Brigada Mòbil dels Mossos ha desplegat un ampli dispositiu policial i abans que comencés la marxa els agents han registrat les motxilles de joves que s'acostaven a la plaça, alguns dels quals no es dirigien a la manifestació.La presència policial s'ha mantingut durant tot el recorregut pel districte de Sants, amb helicòpter inclòs. Els manifestants, sota el lema "Ka la Kastanya serà l'espurna i els barris la flama", han pintat façanes d'oficines bancàries i han repetit proclames anticapitalistes i antifeixistes, a més de càntics com "un desallotjament, una altra ocupació", "contra l'especulació, ocupació" i "gent sense casa i cases sense gent, no s'entén".La mobilització s'ha fet després d'un polèmic intent de desnonament aquest matí a Sants, quan els Mossos han carregat contra les persones que l'havien evitat, provocant que almenys una persona requerís assistència mèdica La manifestació ha acabat a dos quarts de deu de la nit i els manifestants han marxat en bloc per evitar ser identificats.

