«Avui podria ser president, però no dormiria»: la primera entrevista a Sánchez pel 10-N, en 15 frases

Després d'haver fracassat en la investidura, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, afronta un 10-N amb la intenció d'ampliar la majoria que ja va obtenir el passat 28 d'abril. El seu partit assegura no tenir "cap por" a l'abstenció i culpa l'oposició d'haver bloquejat la formació d'un govern. De fet, el PSOE aspira a sortir reforçat a les urnes a costa del debilitament de Podem i de Ciutadans. En una entrevista a La Sexta, la primera després que hagi quedat clar que hi haurà repetició electoral, Sánchez ha demanat el vot de la ciutadania per garantir una "estabilitat" que assegura que no hagués tingut amb una coalició amb Podem.A continuació, 15 frases clau de l'entrevista que esbossen ja quin serà el discurs en campanya del líder del PSOE:- "Comparteixo la frustració d'anar a unes noves eleccions, però em preocupa encara més la situació d'inestabilitat que viu el país en els darrers cinc anys. Els ciutadans tenen l'oportunitat d'obrir el 10-N una etapa d'estabilitat".- "Avui podria ser president, però no dormiria a la nit. [...] Mereix la pena ser president d'un govern condemnat al fracàs i abocant-nos a unes eleccions en sis o set mesos?".- "Amb un govern de coalició, avui tindria una crisi de govern perquè Colau ha dit que si la sentència del procés és condemnatòria s'ha de sortir a manifestar-se al carrer".- "Governar amb Podem hagués estat tenir dos governs en un: un defensant la Constitució i un altre defensant que hi ha presos polítics i dient que a Espanya no es respecten els drets humans".- "És evident que si tinc un soci preferent és Unides Podem, Però tenim serioses discrepàncies amb ells amb el tema català".- "Em crida l'atenció que Unides Podem digui que vull pactar amb Rivera. Només fa falta escoltar Iglesias per veure que hi ha molt poques possibilitats d'entendre'ns".- Iglesias em va dir que, a partir del 10-N, exigiria entrar al govern d'Espanya".- "Negociar un govern amb Rivera em sembla ciència-ficció. Si hagués volgut pactar amb Rivera, per què anar a unes eleccions si ja sumàvem 180 escons?".- [Davant la sentència del Suprem]"Farem servir tots els ressorts de l'Estat per defensar la Constitució, l'Estatut i la integritat territorial".- "És el meu deure parlar amb els partits independentistes, però si hi van haver eleccions el 28 d'abril va ser perquè van tombar els pressupostos generals de l'Estat".- "Mai he parlat amb Errejón, però em sembla que diu coses positives i esperançadores. Va dir que hagués acceptat el govern de coalició que vam plantejar".- "Hem demostrat que es pot donar una resposta a la immigració il·legal des d'un punt de vista progressista".- "Si hi ha algú que ha de dimitir són els líders polítics que han portat les seves formacions a mínims històrics".- "Crearé un comitè de la societat civil per avaluar el compliment del programa electoral".- "La dreta intenta patrimonialitzar la Constitució, la bandera i ara també el terme Espanya. Sempre peca d'intentar construir una societat en la qual només hi caben ells".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor