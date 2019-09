L'Ajuntament de Riera de Gaià, governat per JxCat i PSC, despenja diverses estelades

EI Unionisme s'ha apodera de la Riera de Gaia, el únic regidor del partit socialista fa retirar les estelades del poble en un acte d'empoderament inadmissible. pic.twitter.com/ZyItLsqgtm — Josep Mestre Sole🎗🇧🇪🇨🇭🇩🇪🇨🇺🇩🇰🐱🐢 (@JosepMestreSol2) September 19, 2019

L'Ajuntament de la Riera de Gaià ha decidit retirar unes estelades que estaven penjades al carrer Vial de la Sèquia. Aquest dijous al matí, cap a les 7 h, membres de la brigada municipal les han retirat de la via pública i aquesta acció ha aixecat força polseguera a les xarxes socials titllant l'acció "d'empoderament inadmissible". Els operaris han acatat les ordres del regidor de Serveis Municipals i Manteniment, José Carmona.Carmona és l'únic representant del PSC a l'Ajuntament de la Riera, després de 16 anys sense presentar-se a les eleccions. El socialista va arribar a un acord amb Jaume Casas (JxCat), alcalde del municipi des del 1983, per entrar a formar part govern i així obtenir la majoria absoluta.Carmona ha expressat, en declaracions aque "no existeix cap mena de polèmica" per la retirada d'aquestes estelades, ja que "només estem complint la llei". El socialista ha explicat que les banderes es van penjar als fanals "sense permís" abans de la Diada Nacional i que per respecte les van deixar pensant que després de l'11 de setembre "de la mateixa manera que les van posar, les podrien treure". Veient que no era així, el consistori ha decidit "complir la llei" i despenjar les estelades, que ara estan "plegades i endreçades esperant que els propietaris les vagin a recollir", ha afegit Carmona.El mateix regidor ha destacat que "cal demanar permís per penjar qualsevol cosa", siguin banderes o cartells, i per això les han retirat. Carmona ha assegurat que "si pel Dia de la Hispanitat es pengen banderes, també les traurem si no ens han demanat permís". El socialista ha afegit que als que governen els han votat gent de diferents sensibilitats i que l'espai públic ha de ser neutral.

