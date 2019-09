Els crítics cessats del consell nacional d'EUiA demanden la direcció

Els 16 membres crítics del consell nacional d'EUiA que van ser destituïts per la direcció afí a l'excoordinador Joan Josep Nuet l'abril passat han interposat aquest dijous una demanda civil per recuperar les seves responsabilitats al màxim òrgan de direcció de la formació i per restablir-ne la seva composició. Afirmen que el procediment ha estat "antidemocràtic", que es tracta d'una "represàlia política" i que suposa una manca de respecte per la pluralitat en els òrgans de decisió de la formació.A més, denuncien "greus infraccions legals i estatutàries" després que Nuet i la presidenta de la Fundació l'Alternativa, Adelina Escandell, decidissin concórrer al 28-A en la llista d'ERC, al contrari de l'acord del consell nacional, que demanava fer-ho amb Catalunya en Comú. Entre els membres demandants hi ha el diputat al Congrés i portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, entre d'altres.Aquests 16 membres, que EUiA va fer cessar en haver demanat revocar Nuet del seu càrrec per concórrer en les darreres eleccions espanyoles com a número quatre d'ERC, han decidit interposar la demanda després d'haver recorregut dos cops a la comissió de garanties del partit per resoldre el conflicte de manera interna. El primer recurs, a l'abril, va ser desestimat, mentre que el segon, del 15 de juliol, encara no ha rebut resposta.Consideren que la baixa de la seva condició de membres del Consell Nacional és il·legal i contrari als estatuts i que suposa una vulneració dels seus drets fonamentals. "És una alteració antidemocràtica de la composició dels òrgans de direcció, sense que els afectats hagin tingut la possibilitat de fer cap al·legació prèvia a l'adopció de la mesura", han criticat en un comunicat, en què també reparen en la "indefensió" per haver estat substituïdes per persones amb una "posició política oposada".A més de Mena, entre els demandants també hi ha l'alcalde de Montornès, José Montero, l'exalcalde d'Altafulla i exdiputat al Congrés Fèlix Alonso i altres regidors d'ajuntaments catalans.

