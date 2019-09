Marcel Bagés amb Phicus i el quintet femení de les Maruja Limón obren la primera nit del MMVV

El guitarrista de Flix Marcel Bagés ha presentat al Mercat de Música Viva de Vic el seu darrer treball de la mà de Phicus. Una Jazz Cava a vessar, s'ha omplert de públic expectant per conèixer la nova proposta de free-jazz de Bagés i el trio barceloní. "Volíem muntar alguna cosa que unís els nostres dos móns i que pensem que pot interessar a un públic que encara que no ho sembli té moltes connexions en comú", ha explicat Marcel Bagés a l'ACN. Un altre dels projectes destacats d'aquest dimecres a la nit ha estat la presentació del nou treball del quintet femení Maruja Limón a l'espai de la Carpa Negra. De la seva banda, Nico Roig ha creat molta expectació amb el projecte de so binaural que ha coproduït amb el mercat i que ha exhaurit totes les entrades. Gertrudis, amb la nova incorporació de trompeta i trombó, ha sorprès el públic amb un directe molt més potent.Àlex Reviriego, el contrabaixista de Phicus, el trio de rock d'avantguarda barceloní, i Marcel Bagés fa quinze anys que es coneixen. "Sóc molt fan, m'encanta el que fan", ha destacat el guitarrista de Flix. El Ferran Fages és el guitarrista de Phicus, mentre que Vasco Trilla n'és el bateria. Bromejant, Bagés ha destacat que Fages té "uns recursos espectaculars amb la guitarra i, fins i tot, li copio l'estil". Acabar tocant junts els ha sortit de manera molt natural, ha comentat Bagés, perquè ens sentíem com algú "més o menys proper" pel que fa al llenguatge musical.Amb aquest nou projecte musical Marcel Bagés ha canviat de registre i ha obert una nova via lluny de la cançó de protesta que comparteix amb Maria Arnal. Amb els Phicus, ara ha passat a un so molt més cru i el seu directe és "molt més sorollós". De la seva banda, el guitarrista dels Phicus, Ferran Fages, ha explicat que el trio "es complementa molt bé" amb Marcel Bagés. "Ha estat fàcil fer la barreja", ha afegit.La combinació entre els dos aporta "un punt melòdic" al so més cru dels Phicus, mentre que el trio vesteix amb "cruesa" l'estil de Bagés. "Hem fet un treball intens en què no hi ha una explosió d'en Marcel tocant amb nosaltres, sinó que nosaltres l'acompanyem a ell. Ens retroalimentem", ha explicat Ferran Fages.Tot i la nova faceta amb els Phicus, Marcel Bagés ja està treballant en un nou projecte amb Maria Arnal. "Ja estem creant un nou repertori i hi haurà notícies ben aviat", ha apuntat. Amb tot, "tan de bo pugui continuar desenvolupant aquest camí iniciat amb els Phicus que també és molt satisfactori i que necessito a nivell gairebé espiritual", ha afegit.Les Maruja Limón han començat el seu concert agraint l'interès del públic, malgrat la pluja que ha començat a caure de manera intermitent aquest dimecres a la tarda. El grup ha recordat que ja van estar presents l'any passat al mercat presentant el seu primer disc Más de ti i han destacat l'oportunitat que els va representar el mercat com a plataforma davant la indústria cultural del país. De fet, amb aquest disc van guanyar el guardó d'artista revelació als Premis ARC 2018 i han tocat en certàmens europeus de la talla de l'Sziget, a Budapest.Aquest any han tornat al mercat amb el seu segon disc, Ante Mí (Kasba Music 2019) que sortirà a l'octubre. El seu repertori està ple de cançons vitals que mantenen la barreja de flamenc, pop i ritmes llatins, però amanit amb noves sonoritats.La Carpa Negra del mercat també ha acollit Gertrudis Team, la proposta de gira de Gertrudis per aquest 2019. A més de la banda que acompanya el trio de la Garriga, han sumat a l'equip Maria Cofan al trombó i Berta Gala a la trompeta, dues de les integrants de Balkan Paradise Orquestra. Així, amb la incorporació dels vents, el directe dels Gertrudis ha guanyat en presència dalt de l'escenari però també en un directe molt més explosiu. El repertori inclou els grans èxits de la banda i també els temes del nou sic que sortirà aquesta tardor.Totes les cadires de l'Auditori de l'Atlàntida de Vic s'han ocupat amb el públic que volia conèixer el nou treball de Nico Roig. Asseguts en dues rotllanes concèntriques, els assistents han pogut escoltar per primera vegada algunes de les cançons que formaran part del nou disc del cantant i compositor barceloní que sortirà al febrer. Al centre de la platea, Roig s'ha acompanyat de les veus de Tarta Relena (el duet format per Marta Torrella i Helena Ros), els efectes de Cote Fournier i els teclats de Meritxell Nedderman.Una màquina en forma de cap de maniquí que captava el so dels artistes l'ha recreat a semblança del que capta l'orella humana – l'anomenat so binaural-, i que cada persona podia escoltar a través d'uns auriculars. "És curiós fer un concert on saps que tothom està escoltant exactament el mateix que tu", explicava Nico Roig en una entrevista amb l'ACN sobre aquest nou projecte

