El Tritó del Montseny, exemplar únic al món, en situació crítica

Daniel Guinart, amb samarreta negra, explica la situació actual del Tritó del Montseny Foto: Jordi Purtí

La població del Tritó, una espècie endèmica que només es pot trobar al Parc Natural del Montseny – Reserva de la Biosfera, continua en perill crític i és molt difícil de millorar l'estat. Un dels seus principals problemes és que només es troba en set torrents, tal com ha explicat Daniel Guinart, coordinador del projecte Life Tritó Montseny posat en marxa l'any 2016, que aquesta setmana ha acompanyat dues delegades europees per fer-ne un seguiment tècnic i financer.El coordinador del projecte ha manifestat que en el treball fet pels investigadors han començat a veure alguns indicadors que podrien estar relacionats amb el canvi climàtic o potser per problemes d'aigua. Tot i així Daniel Guinart diu que la població del tritó "està estabilitzada".La reintroducció del Tritó del Montseny va començar en quatre punts del Montseny l'any 2010 però en només un s'han aconseguit resultats exitosos. En el marc del projecte Life Tritó Montseny s'ha fet una primera reintroducció fa pocs mesos amb un programa de reintroducció a llarg termini.Durant aquests dos dies, Audrey Thenard, monitora de l'equip extern NEEMO i Simona Bacchereti, assessora de l'Agència Executiva de la Petita i Mitjana Empresa han pogut veure l'evolució del projecte tant en el Zoo de Barcelona on hi ha el centre de cria del Tritó i l'Aula d'Educació Ambiental, com sobre el terreny. En aquest sentit, Simona Bacchereti ha manifestat que ha vist un equip de gent molt seriosa en el seu treball i que la gent "s'ha de sentit molt orgullosa de poder tenir un anfibi d'aquestes característiques".El projecte Life Tritó del Montseny està participat per la Diputació de Barcelona que en fa la coordinació, la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya, el Zoo de Barcelona i Forestal Catalana i té una dotació econòmica de 2,9 milions d'euros per evitar-ne l'extinció

