La divertida resposta de Bonvehí a un acudit del programa «La Sotana»

"En cap cas vol dir que siguis un puto paquet, que no sigui capaç ni de driblar-se a David Bonvehí". Aquest és el missatge que l'humorista Manel Vidal ha enviat, en el marc de la seva secció ASMR en el programa La Sotana, al jove futbolista del Barça Carles Pérez. L'acudit feia referència al fet que el president del PDECat va amb cadira de rodes i que, per tant, regatejar-lo amb la pilota de futbol ha de ser, per raons obvies, més senzill.Bonvehí ha reaccionat a la broma a través de les xarxes socials i ho ha fet amb humor i ironia: "Ep,, que a mi no em regateja qualsevol". En una piulada, el polític també afegeix que espera que en Carles Pérez "triomfi" com a jugador blaugrana.

