Les aglomeracions de la Mercè, nou repte per a la seguretat a Barcelona

Cultura popular, festa, concerts i molta gent. Aquesta acostuma a ser la realitat de les festes de la Mercè a Barcelona, que enguany se celebren a la ciutat fins el 24 de setembre. La combinació d'oci nocturn i aglomeracions posen en alerta els cossos policials, que com cada any reforçaran la seva presència coincidint amb les festes, sobretot després d'un estiu on la percepció d'inseguretat ha estat al centre del focus mediàtic.Des de finals de juliol, una de les principals zones d'oci nocturn a Barcelona, el Port Olímpic, ha registrat dos homicidis. El primer el 31 de juliol, com a desenllaç d'una baralla , i el segon el quatre de setembre, quan un grup d'homes va apunyalar una noia després d'haver-la intentat atracar.A l'agost, el tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle, ja va deixar clar que en algunes ocasions és recomanable evitar la barreja de festa i aglomeracions, i va defensar la necessitat d'" acabar" amb l'oci nocturn al front marítim.Ara, a les portes de les primeres grans activitats festives de La Mercè, l'Ajuntament afronta la festa de la patrona conscient que qualsevol incident contribuirà a engreixar el debat sobre seguretat a la ciutat. I no només en relació al repunt homicidis, que segons Batlle no representa una "tendència a l'alça" , sinó pel que fa també als robatoris.Segons dades publicades pel Ministeri d'Interior, Els robatoris amb violència i intimidació han crescut un 30,5 % a Barcelona durant el primer semestre del 2019, en comparació amb el mateix període de l'any passat. Durant la primera meitat de l'any se n'han denunciat un total de 7.082.Tot plegat mentre, segons l'últim Baròmetre Municipal fet públic al juny, la percepció d'inseguretat guanya punts com a principal preocupació dels barcelonins. Un 27,4% dels enquestats s'expressaven en aquests termes, sis punts més que els registrats al Baròmetre del desembre del 2018, quan la percepció d'inseguretat era la principal preocupació pel 21% dels entrevistats.L'altre gran repte d'aquesta Mercè és la lluita contra la violència masclista. Sobretot després del balanç negre amb què va acabar la Festa Major de Gràcia a l'agost, quan es van presentar cinc denúncies per violació, segons la Taula de Treball sobre el Protocol per l'Abordatge de les Agressions Masclistes a la Festa Major de Gràcia.Quan es va fer pública la primera , col·lectius feministes del barri i de la ciutat van fer una crida a una "resposta col·lectiva" i van reclamar a les administracions que vetllin per garantir "espais d'oci sans i segurs".De cara a la Mercè, l'Ajuntament instal·larà dos nous punts liles, dedicats a atendre víctimes d'agressions i comportaments masclistes a l'avinguda Reina Marina Cristina i a la platja del Bogatell, precisament dos dels punts on més aglomeracions es generaran per veure els concerts de la festa.Els punts estaran oberts entre les nou de la nit i les quatre de la matinada i a banda del seu emplaçament físic també disposaran de treballadors itinerants. Hi haurà un equip de vuit persones a Maria Cristina i de 12 persones al Bogatell, que treballaran coordinats amb els cossos policials de la zona i amb la resta d'actors implicats en l'organització dels concerts. És el quart any que s'instal·len aquests estands, que se sumen al que funciona a l'estiu al Front Marítim.

