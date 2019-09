Risto Mejide es presenta com a candidat a les eleccions espanyoles

Ayer anunciábamos el nacimiento de PNLH y hoy os traemos novedades 👏 #TodoEsMentira19S https://t.co/rjc6Frf9JP — Todo es mentira (@todoesmentiratv) September 19, 2019

Risto Mejide concorrerà com a candidat en les eleccions espanyoles del proper 10 de novembre. Així ho ha anunciat ell mateix a Todo es mentira, el programa diari que presenta a Cuatro. El presentador de televisió, que ha estat a l'ull de l'huracà després d'entrevistar Raül Romeva a Lledoners , ha fundat el seu propi partit, el PNLH (Pel que sembla, la proposta de Mejide no és cap broma i des del programa ja han demanat als espectadors que els enviïn quines creuen que han de ser les propostes que la nova formació haurà de defensar.Sigui com sigui, PNLH neix ja amb algunes línies mestres marcades en forma d'objectius: suspensió de sou als diputats mentre no sigui capaços de formar govern, obligació als condemnats per corrupció de tornar tot el que han robat, l'efectiva separació de poders i acabar amb els sous vitalicis."La gent n'està farta i el president en funcions ens ve a dir que no hem votat bé. Si ells no són capaços de pactar, que ens deixin la seva cadira", reclama el publicista català.

