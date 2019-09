Toni Albà contraprogramarà Manuela Carmena amb un pregó alternatiu per commemorar el 20-S

Ei, companyes, avui hem rebut una trucada del nostre amic @tonialba Vol que ens trobem el #20S a les 8 del vespre , sembla que ens ha d’explicar alguna cosa. No us podeu perdre!! @adicsenxarxa @teatReambR @MoltesMerces16 pic.twitter.com/ZQYKvSKzgx — adic_EXI🎗️ (@adic_EXI) September 19, 2019

Les Festes de la Mercè comptaran enguany amb un pregó alternatiu, que contraprogramarà el parlament oficial que farà l'exalcaldessa de Madrid Manuela Carmena i es podrà seguir des de la plaça de Sant Jaume a partir de les 18.30h. El pregó alternatiu serà una mica més tard, a les 20h, a la cruïlla entre Rambla Catalunya i la Gran Via, i servirà també per commemorar els dos anys dels fets del Departament d'Economia.Organitzat per Assemblees de Treballadors en Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC), la companyia TeatRe amb R de República i Moltes Mercès, l'acte portarà per títol "Mercè Republicana", i estarà dirigit per Joan Lluís Bozzo. Hi participaran Lloll Bertran. Manel Barceló, Carme Sansa, el Senyor dels Llamps i Enric Majó, entre d'altres. Toni Albà serà l'encarregat de fer el contrapregó.Minuts abans, també davant del Departament d'Economia, tindrà lloc l'acte organitzat per Òmnium i l'ANC pels dos anys dels 20-S. Amb el nom "Veus pels drets i les llibertats", comptarà amb personalitats del món cultural, polític, social i familiar dels polítics empresonats.Està previst que comenci a les sis de la tarda i que s'allargui fins a les set. Servirà per recordar el 20 de setembre de l'any 2017, quan la Guàrdia Civil va entrar al Departament en una de les diverses operacions encaminades a impedir el referèndum de l'1-O. Desenes de milers de persones van sortir al carrer aquell dia i, de fet, els fets del 20-S han servit a la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat per justificar part de les acusacions contra els líders independentistes.

