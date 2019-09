Els treballadors del metro aposten per no convocar més vagues i negociar un nou conveni

No hi haurà més vagues al metro de Barcelona, almenys a curt termini. Els treballadors han decidit aquest dijous en una assemblea celebrada al Casinet d'Hostafrancs que aposten per la via negociadora. L'objectiu és que la negociació pel nou conveni -l'actual caduca el 31 de desembre- serveixi per introduir les demandes de les últimes aturades.Les principals són aquelles relacionades amb la presència de l'amiant a la xarxa de transport públic, però també les reclamacions perquè l'automatització de línies no comporti retallades de llocs de treball i les demandes per unes millors condicions al personal de la borsa d'estiu. En el marc de la negociació del nou conveni, també s'abordarà les condicions salarials dels empleats.Des que a crisi de l'amiant va esclatar al gener, els treballadors del metro van convocar nou jornades de vaga. Les mobilitzacions van acabar a principis de juny, quan l'assemblea va decidir donar cent dies de gràcia al nou govern municipal que es formés després de les eleccions del 26 de maig.La treva caduca el 25 de setembre i abans d'arribar a aquesta data els empleats han decidit ampliar-la. La nova regidora de Mobilitat i presidenta de TMB, Rosa Alarcón (PSC), estrenarà el càrrec amb molta més tranquil·litat amb què se'n va acomiadar la seva predecessora, Mercedes Vidal (Barcelona en Comú).El conveni del metro caduca el 31 de desembre i per poder fer-ne un de nou és necessari que els treballadors el denunciïn amb tres mesos d'antelació. La primera part de l'assemblea d'aquest dijous plantejava, precisament, la necessitat de denunciar o no el conveni.Segons dades del comitè d'empresa 250 persones han participat a l'assemblea i 248 han votat favorablement aquest punt. Si el resultat hagués estat negatiu, el conveni s'hauria prorrogat automàticament un any més.Un cop superada aquesta votació, la segona posava dues opcions sobre la taula. Incorporar les reclamacions sobre l'amiant a la negociació pel conveni o continuar amb les mobilitzacions. En aquest cas, i sempre segons el comitè d'empresa, 222 treballadors han votat a favor de la via negociadora.Fins ara, les principals reclamacions en relació a la presència d'amiant se centraven a exigir a l'empresa que reconegués que tots els treballadors han estat exposats al material contaminant. El reconeixement obriria la porta a presentar reclamacions que podrien derivar en trasllats, indemnitzacions o prejubilacions, sempre que els treballadors presentessin alguna malaltia professional derivada de l'exposició a l'amiant.TMB defensa la seva gestió i argumenta que està fent tot allò que li permet la llei. A més, recorda que manté activa una pàgina web amb informacions puntuals sobre tot allò relacionat amb la crisi de l'amiant. També argumenta que Inspecció de Treball i la Seguretat Social avalen la seva gestió i recorda que han accelerat els tràmits per adquirir 42 trens que substituiran els contaminats amb amiant. Això sí, no arribaran fins al 2022 Amb la votació d'aquest dijous de l'assemblea, els treballadors reverteixen el trencament de relacions amb l'empresa, trencades des de fa vuit mesos.

