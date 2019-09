Les negociacions per les possibles expropiacions de la Sagrada Família començaran després de la Mercè

La Sagrada Família i l’Ajuntament de Barcelona començaran a negociar després de les festes de la Mercè el desenvolupament de l’escalinata de la façana de la Glòria, que dona al carrer Mallorca i la construcció de la qual suposaria l’expropiació de dues finques de l’entorn. Així ho ha avançat aquest dijous el president de la junta constructora del temple, Esteve Camps, en una roda de premsa per presentar l’estat actual de les obres.Els responsables de la basílica sempre han defensat seguir els plànols de Gaudí i Camps ha insistit que l’arquitecte va presentar el 1916 el projecte que ja preveia l’escalinata. Precisament, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha admès a tràmit un recurs presentat per la Plataforma d’Afectats per la Sagrada Família, que argumenta que l’escalinata no figura al projecte original de Gaudí. De fet, el Col·legi d’Arquitectes disposa d’un dictamen que ho desmenteix.Al juliol, un altre jutjat va admetre a tràmit un altre recurs presentat per la mateixa plataforma contra la llicència d’obres que l’Ajuntament va atorgar al temple, després que els treballs de construcció estiguessin en marxa durant més d’un segle sense permís.“Tenen el segell municipal”, ha recordat.Camps també ha explicat que en negociacions amb el govern municipal de Xavier Trias ja es va abordar la possibilitat de reduir les dimensions de l’escalinata per afectar menys immobles.El president de la junta ha relatat que els aleshores responsables municipals van preparar les bases d’un concurs internacional per trobar solucions arquitectòniques al conflicte. Una de les opcions que ha revelat el president aquest dijous és la reducció de mig metre a cada banda de l’escalinata.El desenllaç del conflicte per la façana de la Glòria definirà les opcions d’acabar la construcció del temple el 2026, la data assenyalada pels seus responsables. Més enllà de l’escalinata, es preveu que la façana de la Glòria s’acabi més tard, ja que s’hi hauran d’instal·lar més de cent escultures decoratives. Per fer-ho, el temple convocarà un concurs d’artistes.El gran objectiu del 2020 és acabar les torres dels evangelistes, que hauran d’estar coronades per unes estructures anomenades terminals, coronades per grans escultures en referència a Marc, Joan, Lluc i Mateu. Aquestes terminals s’instal·laran el 2021, mentre que la Torre de Jesús es finalitzarà el 2022. El 2020 també serà el moment de construir les cobertes de la nau central i de les laterals.La junta constructora del temple encara unes negociacions crucials amb l’Ajuntament i el seu president ha aprofitat per recordar que el turisme és “l’única font d’ingressos” de la Sagrada Família. Segons dades facilitades per la junta, cada any visiten el temple quatre milions i mig de persones i el pressupost anual per a a construcció és de 50 milions d’euros.

