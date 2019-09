Torra destaca que el Govern «manté la seva agenda» malgrat la «crisi» de governabilitat a l'Estat

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha volgut posar en valor aquest dijous la feina que estan realitzant les institucions catalanes i el Govern, malgrat la "crisi" de governabilitat a l'Estat, i s'ha compromès a continuar treballant en el dia a dia dels catalans , independentment del que passi a nivell estatal.Ho ha dit en declaracions als periodistes, després de reunir-se amb l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat , Núria Marín, en la primera visita institucional del president a la ciutat.Torra ha destacat que la Generalitat "manté la seva agenda" tot i la falta d'acord entre els grups al Congrés per a una investidura i després de l'anunci de dimarts del president en funcions, Pedro Sánchez, que els ciutadans espanyols tornaran a les urnes el 10 de novembre "És important enviar aquest missatge a la ciutadania que les institucions a Catalunya segueixen endavant, segueixen fent la seva feina. Malgrat aquesta situació que viu l'Estat, a Catalunya seguirem tirant endavant projectes", ha assegurat.Ha insistit en la importància de llançar aquest missatge per generar estabilitat i ha afegit que, per aconseguir aquesta estabilitat, les institucions tenen "l'obligació d'entendre i treballar juntes", motiu pel qual aquest dijous ha mantingut la reunió amb l'alcaldessa de la segona ciutat de Catalunya i el dimecres va mantenir una trobada amb l'alcalde de la tercera --Terrassa (Barcelona) -.De fet, ha anunciat que "en els pròxims dies" es celebrarà la reunió bilateral Generalitat-Ajuntament de l'Hospitalet --que també manté amb Barcelona i ara amb Terrassa--, perquè considera que és important conèixer els projectes i les necessitats de ciutats d'aquest calat.Preguntat per la situació política catalana ha recordat que la setmana que se celebra el Debat de Política General al Parlament en què el president marca les línies del curs polític, encara que en aquesta ocasió les dates coincideixen amb el seu judici per presumpta desobediència al mantenir els llaços grocs a la façana de la Generalitat durant la campanya electoral de les municipals.No obstant això, Torra ha deixat en l'aire què és el que succeirà amb la coincidència entre el Debat de Política General i el judici, i s'ha limitat a dir: "Tenim un debat de política general en perspectiva ... o no"; i ha afegit que la setmana que ve anunciarà què farà definitivament.Tant el president com l'alcaldessa han coincidit que la reunió que han mantingut era necessària i ha estat profitosa, i que han tractat els "grans projectes de la ciutat, però també el dia a dia" dels ciutadans i els problemes de l'Hospitalet.Entre els temes que han destacat i que asseguren que requereixen de la "col·laboració" entre administracions hi ha el de la construcció de l'Hospital General a L'Hospitalet i d'abordar la capacitat que ha de tenir la reforma de la Gran Via, el soterrament de les vies del tren i l'obertura de l'estació de Sant Ildefons que preveuen per a l'octubre, entre d'altres com el de la seguretat i l'habitatge.Marín també s'ha referit a la necessitat d'entendre i "continuar treballant junts, dialogar per intentar arribar a acords i, des de les discrepàncies, poder arribar a acords en els punts que uneixen que són més productius per als ciutadans"

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor